Professor Pedro Cardoso e o culto ao Jiu-Jitsu simples

Como o Jiu-Jitsu mudou a sua vida e quais as melhores lições que você aprendeu ao longo da sua jornada até a faixa-preta?

PEDRO CARDOSO: O Jiu-Jitsu me permitiu conquistar praticamente tudo na vida. Eu me orgulho em dizer que vivo do Jiu-Jitsu. Dou aula, compito e atuo como árbitro… E posso dizer que as melhoras lições que aprendi foram sobre humildade, disciplina, caráter, atitude e respeito.

Quais são as dicas que você dá a quem pretende morar fora do Brasil e viver de Jiu-Jitsu?

Primeiramente é fundamental ter domínio do inglês, ao menos para você conduzir uma classe com segurança. Nunca parar de estudar Jiu-Jitsu é outra dica importante. Ah, claro, dê atenção especial ao NOGI, os estrangeiros adoram isso (risos).

Pelo que você observa no dia a dia, qual é o maior benefício que uma academia de BJJ oferece à comunidade em que ela está inserida?

Sou suspeito pois sempre levantei a bandeira do esporte como ferramenta de inclusão e mudança, mas principalmente o Jiu-Jitsu. A arte suave carrega consigo preceitos e valores fundamentais como disciplina, hierarquia, caráter, trabalho em grupo, paciência, persistência etc.



Quais são os principais destaques da sua carreira de competidor?

A maior parte da minha vida foi dedicada às competições dentro do Espírito Santo, mas desde que cheguei aqui, nos EUA, tenho lutado alguns Opens da IBJJF e geralmente volto com medalha pra casa. Mas acho que o mais legal foi o International de Master North America, na Califórnia, dentro da pirâmide. Fiquei em segundo lugar. Independente do resultado, foi uma experiência incrível.

Quais são os planos para a sua carreira no Jiu-Jitsu?

Eu amo dar aula e arbitrar, que são o meu sustento. Eu continuo lutando por amor, gosto de me testar, sentir a adrenalina. Mas o foco é trabalhar para um dia abrir a minha própria academia aqui nos Estados Unidos.



O que você costuma dizer a um aluno que hesita em praticar BJJ?

Não hesite, experimente. Saia da zona de conforto e venha experimentar algo que vai mudar a sua vida para sempre!





Como você define a sua metodologia de professor da arte suave?

Eu sempre fui um cara pequeno e mais leve que meus colegas de treino. Meus professores sempre me cobraram muita técnica e muito detalhe, pois só assim eu conseguiria fazer frente à classe. Com o tempo, treino e experiência, eu me vejo com um Jiu-Jitsu simples, mas com riqueza nos detalhes, facilidade de adaptação de acordo com cada aluno e extremamente objetivo e eficaz, modéstia à parte. Como eu digo aos meus alunos “eu gosto da simplicidade.”

Na sua avaliação de professor renomado, como o Jiu-Jitsu pode impactar positivamente a vida das pessoas fora do tatame?

Eu costumo dizer que todas as lições aprendidas dentro do tatame podem e devem ser aplicadas do lado de fora também. O autocontrole durante uma situação de risco, a confiança e capacidade mental de que você pode cumprir uma meta e alcançar e um objetivo. Humildade para saber reconhecer a derrota momentânea e tentar de novo de outra forma, se necessário. A garra para ir atrás do que quiser. Enfim, Jiu-Jitsu na minha opinião é treinamento pra vida, te prepara pra tudo. Você tem que estar sempre pronto. Treine!!