Pan da FBJJP desembarca em Manaus em 20 e 21 de abril

Manaus vai se tornar o centro do universo do Parajiu-Jitsu panamericano em 20 e 21 de abril. A Federação Brasileira de Jiu-Jitsu Paradesportivo (FBJJP) tem o orgulho de levar à capital do Amazonas o maior evento da modalidade já realizado. Paratletas de todo o continente vão se reunir para competir no mais alto nível em dois dias de muita ação.

O 1º Campeonato Panamericano de Parajiu-Jitsu Oficial da FBJJP será sediado no Centro de Convenções Vasco Vasquez, na avenida Pedro Teixeira, bairro Chapada. As inscrições estão abertas até 15 de abril, com o valor de R$80. Para se inscrever, clique aqui. Para se inscrever, o atleta precisa estar filiado à FBJJP. Para novas filiações ou renovações, clique aqui.

O presidente da FBJJP, Elcirley Luz Silva, comentou a importância da realização do 1º Campeonato Panamericano de Parajiu-Jitsu Oficial da FBJJP em Manaus. O dirigente afirmou: “Estamos falando do maior evento de Jiu-Jitsu Paradesportivo do mundo depois de Abu Dhabi. O mundo está literalmente de olho em Manaus.”

Para o Presidente da Federação Amazonense de Jiu-Jitsu Paradesportivo (FAJJP), Leandro Lucas Alves, o momento exige competência e agilidade para que todas necessidades dos paratletas sejam atendidas: “Estamos trabalhando com seriedade e compromisso para garantir que o do Parajiu-Jitsu amazonense deixe seu legado.

O presidente do Instituto Paradesportivo do Amazonas (IPA) e fundador da Federação Amazonense de Jiu-Jitsu Paradesportivo (FAJJP), Jonathas Candido Machado, celebrou a escolha de Manaus como sede do Panamericano: “Manaus sendo sede demonstra o compromisso da cidade em promover a inclusão e a diversidade no esporte. Além disso, sediar esse evento pode ajudar a consolidar sua posição como um centro importante para o esporte, incluindo sua vertente paralímpica. E, por fim, aumentar o interesse e o envolvimento da comunidade local no Parajiu-Jitsu, abrindo portas para mais oportunidades de treinamento e competição para atletas paralímpicos na região.”

O presidente da World Parajiu-Jitsu Federation (WPJJF), Mario Edson Oliveira Silva, comentou como o Panamericano cumpre um papel importante: “A importância de um evento feito exclusivamente para paratletas e organizado por paratletas mostra a força do nosso movimento. Criamos regras adaptadas para que qualquer pessoa com deficiência, dentro das 29 classes funcionais que desenvolvemos, possa sentir a emoção de uma competição esportiva segura. Isso tem muito valor. Manaus está mostrando a todos que é possível construirmos um mundo mais inclusivo.”

1º Campeonato Pan Americano de Para Jiu-Jitsu Oficial da FBJJP

20 e 21 de abril de 2024

Centro de Convenções Vasco Vasquez – Manaus -AM

Realização e Apoio:

Prefeitura de Manaus

Secretaria de Esportes de Manaus

Manaus Esporte – Fundo Municipal

Manaus Solidária – Fundo Municipal

Governo do Estado do Amazonas

Empresa Estadual de Turismos do Amazonas

Daniel Almeida – Deputado Estadual

Organização:

Federação Brasileira de Jiu-Jitsu Paradesportivo – FBJJP

Federação Amazonense de Jiu-Jitsu Paradesportivo – FAJJP

Instituto Paradesportivo do Amazonas – IPA



Apoio Internacional:

World Parajiu Jitsu Federation – WPJJF

International Ju Jutsu Federation – IJJF

Patrocínio:

Berka Construtora

G2 Transportes

Fotos: Marcos Furtado

Acervo Oficial da FBJJP. Registro do 1º Campeonato Brasileiro de Parajiu-Jitsu Oficial da FBJJP, Niterói-RJ 2023.