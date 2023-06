Os benefícios da terapia manual para atletas de Jiu-Jitsu, por professor Fachini

Share it

Texto: Joelson Fachini*

Atletas de Jiu-Jitsu podem se beneficiar de sessões de terapia manual tanto de forma preventiva quanto em caso de lesão. Aqui vão algumas considerações:

Incluir sessões de terapia manual regularmente, mesmo na ausência de lesões aparentes, pode ajudar a prevenir o surgimento de desequilíbrios musculares, restrições de movimento e tensões excessivas. Essas sessões podem ser realizadas como parte de um programa de cuidados de saúde contínuo, ajudando a manter a saúde dos tecidos moles e aprimorar o desempenho físico. A frequência e a duração dessas sessões podem variar de acordo com as necessidades individuais e a intensidade dos treinos.

Em caso de lesão, a terapia manual reativa desempenha um papel importante na reabilitação. Após uma lesão, sessões de terapia manual direcionadas podem acelerar a recuperação, reduzir a dor e ajudar a restaurar a função adequada dos tecidos moles. Nesses casos, a frequência e a duração das sessões podem ser mais intensas e dependem da gravidade da lesão, das necessidades individuais e do plano de reabilitação estabelecido pelo profissional de saúde.

A terapia manual pode trazer vários benefícios aos praticantes de Jiu-Jitsu. Confira a seguir:

1. Alívio da dor

A terapia manual, como massagem e liberação miofascial, pode ajudar a aliviar a dor muscular e articular causada pelos treinos intensos e lesões decorrentes da prática do Jiu-Jitsu. A manipulação dos tecidos moles pode reduzir a tensão muscular, melhorar a circulação sanguínea e promover a recuperação mais rápida.

2. Melhora da mobilidade e flexibilidade

Por meio de técnicas como alongamentos, mobilizações articulares e liberação miofascial, a terapia manual pode ajudar a melhorar a mobilidade articular e a flexibilidade dos praticantes. Isso é especialmente importante no Jiu-Jitsu, pois movimentos amplos e flexíveis são essenciais para executar técnicas com eficiência e reduzir o risco de lesões.

3. Prevenção de lesões

A terapia manual pode desempenhar um papel crucial na prevenção de lesões. Ao identificar desequilíbrios musculares, restrições de movimento ou áreas de tensão excessiva, um terapeuta manual pode trabalhar nesses problemas antes que se desenvolvam em lesões mais graves. Além disso, ao promover a saúde geral dos tecidos moles, a terapia manual pode ajudar a fortalecer o corpo e reduzir a probabilidade de lesões futuras.

4. Redução do estresse e relaxamento

A prática intensa do Jiu-Jitsu pode causar estresse físico e mental. A terapia manual, como massagem terapêutica, liberação miofascial e técnicas de relaxamento, pode ajudar a reduzir o estresse, promover o relaxamento muscular e aliviar a tensão emocional. Isso não apenas melhora o bem-estar geral do praticante, mas também pode ajudar no desempenho durante os treinos e competições.

5. Melhora da consciência corporal

Através da terapia manual, os praticantes de Jiu-Jitsu podem desenvolver uma maior consciência corporal. Ao receber manipulações específicas e feedback do terapeuta manual, eles podem aprender a reconhecer padrões de movimento inadequados, corrigir posturas incorretas e aprimorar a propriocepção. Isso pode levar a um melhor desempenho no Jiu-Jitsu e reduzir o risco de lesões relacionadas à má técnica. É importante ressaltar que a terapia manual deve ser realizada por profissionais qualificados, como fisioterapeutas ou terapeutas esportivos, com experiência específica em Jiu-Jitsu ou artes marciais. Cada praticante pode ter necessidades individuais, e um terapeuta manual especializado poderá fornecer um plano de tratamento personalizado e seguro.

* O GMI Joelson Fachini é faixa-preta de Jiu-Jitsu do segundo grau e professor de terapias manuais de 1996. Pós-graduado em acupuntura, quiropraxia, anatomia e patologia.