Buchecha enfrenta senegalês e quer provar que não sabe apenas Jiu-Jitsu

Lenda do Jiu-Jitsu, Marcus Buchecha está pronto para encarar Oumar “Reug Reug” Kane pelo One Fight Night 13, no dia 4 de agosto em Bangkok, capital da Tailândia.

Invicto no MMA, com três vitórias por finalização e uma por nocaute, todas no primeiro round, o multicampeão Mundial de Jiu-Jitsu enfrentou adversários que testaram o seu conjunto de habilidades no MMA. Contra o wrestler senegalês Reug Reug, Buchecha planeja mostrar que o seu jogo segue evoluindo.

“Ele é um cara muito duro, vem de uma sequência boa de vitórias. A última derrota dele foi para o Kirill Grishenko, que eu venci na minha última luta. Foi uma luta muito dura entre eles, dois wrestlers, então a luta acabou se desenrolando na parte em pé. O Reug Reug é um cara que vem da luta agarrada, tem uma base muito boa, então acho que ele vai tentar explorar isso para manter a luta em pé. Com certeza ele treinou bastante a defesa de quedas e o striking”, analisou Buchecha.

Embora tenha construído seu nome e sua reputação como um dos maiores atletas de Jiu-Jitsu da história, a principal prioridade de Buchecha é mostrar que é um lutador de MMA completo. O representante da American Top Team está pronto para liberar seu poderoso jogo de finalizações, mas ele garante que está constantemente se esforçando para melhorar em todas as áreas, para que não dependa apenas disso. E contra Kane, ele espera mostrar algumas novidades.

“A minha arma para essa luta, como em todas as outras lutas, é que eu gosto de chegar no cage e mostrar que não sou apenas um lutador de Jiu-Jitsu e sim um lutador de MMA. Então, estarei preparado para 15 minutos de luta se for necessário. Claro que a minha especialidade é o Jiu-Jitsu e se eu puder usar na luta, ótimo. Esse sempre será o objetivo. Mas se isso não for possível, não vou me frustrar. Como eu disse, estarei preparado para lutar os três rounds em pé se for necessário. Mas, sem dúvida, o objetivo é uma finalização no primeiro round, como aconteceu nas minhas lutas anteriores”, concluiu Buchecha.