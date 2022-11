O estrangulamento favorito de Roger Gracie, na Gracie Kore

Share it

Lenda do Jiu-Jitsu, Roger Gracie deu recentemente uma aula especial na Gracie Kore, sediada na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e mostrou um pouco do seu repertório aos alunos. Roger ensinou seu estrangulamento favorito a partir dos cem-quilos.

Repare que Roger deixa o quadril mais próximo possível do tatame e segura na faixa do adversário para evitar uma eventual fuga. Em seguida, o lendário competidor coloca o peso sobre o oponente, passa a mão por baixo do braço e faz uma pegada na gola do adversário. Depois, passa a outra mão pela frente, segura no outro lado da gola, pesa o quadril para baixo e conclui o estrangulamento.

Confira a aula no vídeo abaixo, e bons estudos.