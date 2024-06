Mundial 2024: Gabi mantém reinado; Erich Munis vence em sua 3ª final de absoluto

Share it

Foi a vez de Erich Munis, o novo rei absoluto – em sua terceira final consecutiva, após o vice em 2022 e 2023. No feminino, Gabi Pessanha finalizou Yara Soares em menos de um minuto, com sua inapelável chave de pé, para vencer novamente o absoluto faixa-preta.

Confira os resultados do Mundial 2024:

Absoluto Masculino: Erich Munis venceu Jansen Gomes por W.O. (lesão no pé)

Absoluto Feminino: Gabrieli Pessanha finalizou Yara Soares na chave de pé aos 30s

MASCULINO

Peso Pesadíssimo: Yatan Bueno venceu Pedro Alex por 5 a 0

Superpesado: Na primeira final entre irmãos, Anderson Munis finalizou Erich no leglock

Pesado: Adam Wardzinski finalizou Vinicius Liberati no katagatame e levou ouro inédito para a Polônia

Meio-pesado: Gustavo Batista finalizou Jansen Gomes com fulminante chave de pé

Peso Médio: Jackson Nagai finalizou Francisco Lo no triângulo

Peso Leve: Mica Galvão venceu Andy Murasaki em luta eletrizante após 2 a 2 (2 vantagens a 0)

Peso-Pena: Meyram Maquiné finalizou Ademir Barreto no mata-leão

Peso-Pluma: Diego Pato finalizou Jonas Andrade no estrangulamento pelas costas

Peso-Galo: Carlos Alberto “Bebeto” Oliveira finalizou Zayed Alkatheeri no estrangulamento pelas costas

FEMININO

Peso superpesado: Gabrieli Pessanha finalizou Yara Soares na chave de pé

Pesado: Tamiris Silva venceu Amanda Magda por 2 a 0

Meio-pesado: Thamara Ferreira venceu Maria Carolina Vicentini por 4 vantagens a 1 (0 a 0)

Médio: Andressa Cintra finalizou Larissa Martins no estrangulamento de gola

Leve: Luiza Monteiro finalizou Brianna Ste-Marie na chave de pé e declarou sua aposentadoria

Peso-Pena: Nathalie Ribeiro venceu Ana Rodrigues na decisão dos árbitros

Peso-Pluma: Thamires Aquino venceu Amanda Canuto na decisão dos árbitros

Peso-Galo: Mayssa Bastos venceu Jhenifer Aquino por 10 a 0 nos pontos

