Lutadores do ADXC 8 animam público durante treino aberto em shopping

Fãs em Al Ain tiveram um gostinho emocionante do que está por vir no Abu Dhabi Extreme Championship (ADXC 8), com lutadores exibindo suas habilidades durante um treino aberto no Bawadi Mall, na última segunda-feira. O evento trouxe a energia dos esportes de combate para o coração da cidade, com alguns dos melhores atletas do mundo proporcionando uma exibição inesquecível de força e técnica.

Nomes globais como James Gallagher, Jafel Filho, Cyborg, Haisam Rida, Thalison Soares e Peiqin Ge, todos presentes no card do ADXC 8, demonstraram suas habilidades de classe mundial, destacando a combinação dinâmica de grappling e striking que define o ADXC. Favoritos locais, como Khaled Al Shehhi e Shamma Al Kalbani, também animaram o público, recebendo aplausos calorosos enquanto representavam os Emirados Árabes Unidos no cenário internacional.

“Estou muito feliz por ter tido a oportunidade de explorar Al Ain e seus incríveis pontos turísticos e culturais, que destacam a rica história dos Emirados Árabes Unidos”, disse James Gallagher.

“A turnê foi uma experiência memorável que me permitiu conectar com outros atletas do card e aumentou minha empolgação para o Abu Dhabi Extreme Championship. Este evento se consolidou como uma das principais competições no mundo dos esportes de combate, e estou ansioso para entrar no cage, dar o meu melhor e buscar a vitória”, reforçou Roberto Cyborg.

O evento criou uma atmosfera eletrizante, oferecendo ao público a chance de interagir com os lutadores, tirar fotos e aumentar a expectativa para o evento principal na sexta-feira. O treino aberto não só mostrou a habilidade e o carisma dos atletas, mas também destacou o apelo global do ADXC, que continua a crescer em popularidade.

O ADXC 8 acontece nesta sexta-feira, 6, em Al Ain, Emirados Árabes Unidos. Todas as lutas e os eventos oficiais da semana podem ser vistos ao vivo e com exclusividade na plataforma tx7.com. Confira abaixo o card do evento.

ADXC 8

Amir Albazi vs Jafel Filho (Grappling)

Roberto Cyborg vs Haisam Rida (Grappling)

Thalison Soares vs Khaled Al Shehhi (Jiu-Jitsu)

Movlid Khaybulaev vs James Gallagher (Grappling)

Omar Alfadhli vs Nicolás Ponce (Jiu-Jitsu)

Abdulmalik Al-Murdhi vs Abdullah Al Farsi (Jiu-Jitsu)

Ahmad Al Bousari vs Craig McIntosh (Grappling)

Shamma Al Kalbani vs Peiqin Ge (Jiu-Jitsu)

Bakhromjon Ruziev vs Mido Mohamed (Grappling)

Maria Luisa Delahaye vs Brenda Larissa (Jiu-Jitsu)

Daniel Poncio vs Thor Koringa (Grappling)

Salem Al Qubaisi vs Mukhammad Ramazanov (Jiu-Jitsu)