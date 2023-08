Share it

Aquele 2 de junho de 2013 começou morno para os superastros Marcus Buchecha e Rodolfo Vieira. Era o Mundial da IBJJF, há exatos dez anos, e os dois amigos e rivais começaram o domingo em marcha relativamente lenta.

Buchecha, por exemplo, não conseguiu pontuar em cima da fera Alexander Trans, na semifinal do peso pesadíssimo. Rodolfo, por sua vez, venceu Yuri Simões por 8 a 0, placar até econômico para quem conhece o instinto finalizador do craque da GFTeam.

Já na grande final do absoluto, a última do campeonato, os dois entraram em alta voltagem. Mas o peso pesadíssimo da Checkmat estava mais ligado. No segundo minuto, puxou para a guarda com sua característica explosiva, enlaçou a perna e fintou que ia para trás, mas girou e desequilibrou Rodolfo.

Atrás no placar e fazendo guarda, restou a Rodolfo tentar conter Buchecha com sua guarda. Missão complicada. Além de estar a defender seu título, Marcus ainda era mais pesado. E explosivo. Vieira não se intimidou com nada disso e improvisou uma interessante ida para as costas, mas Buchecha tratou de ir no joelho e evitou os pontos.

Por baixo, Buchecha explodiu de novo. Quase raspou, e obteve mais uma vantagem. Numa aula de Jiu-Jitsu, Buchecha tratou então de acabar com as chances de Rodolfo: numa manobra de craque, escorregou para as costas do então bicampeão mundial dos pesados, abrindo 6 a 0.

“Essa ida para as costas o Leozinho me mostrou há coisa de um mês, é um berimbolo diferente. Dei no [Ricardo] Evangelista e funcionou, e apliquei agora no Rodolfo também”, diria depois, já com a medalha e o título de bicampeão mundial absoluto.

Mas Rodolfo defendeu com garra total, ao ficar de pé – com 107kg nas costas. Buchecha escorregou e Rodolfo caiu por cima, botando pressão final para tentar passar a guarda. O aluno de Rodrigo Cavaca sentiu e virou de quatro para não levar os pontos. Mas acabou por fazer melhor: com uma cambalhota genial, caiu não apenas fazendo guarda, mas por cima da guarda de Rodolfo, a 8min de luta.

Com 1min30, Buchecha ainda passou a guarda, abriu 9 a 0 e tentou a finalização, no pescoço e depois no braço, mas o relógio soou. Ouro no peso e no absoluto para Buchecha, que seguia em sua trajetória rumo ao panteão do Jiu-Jitsu.