Suyan explica novos rumos e a transformação de pai-coruja em lobo com garra afiada

Suyan Queiroz abriu sua nova escola de Jiu-Jitsu em outubro de 2023. Depois de anos à frente da escuderia First BJJ, em Utah, o campeão, um competidor reconhecido há décadas por sua base e equilíbrio nos torneios, decidiu se atirar de peito aberto em um novo projeto.

A escuderia Wolves Den nasceu com um espírito moderno e arrojado de atrair alunos de todas as idades e mudar vidas no popular estado americano, casa do time de basquete do Utah Jazz. Professor Suyan conversou com o GRACIEMAG.com e explicou suas ideias e projetos para 2024 e além. No papo, o professor formado por Carlson Gracie deu pistas de como um pai-coruja pode, também, ter garras de lobo. Confira e boas lições.

GRACIEMAG: Como nasceu a escuderia Wolves Den?

SUYAN QUEIROZ: O projeto Wolves Den foi idealizado pelo meu filho, Matheus Queiroz, a partir de um conceito que busca expandir a arte suave dentro e fora do vale de Utah. Estamos convictos de que com esse nosso novo projeto de escola vamos trabalhar ainda mais para ajudar o desenvolvimento do Jiu-Jitsu em Utah. Aqui ainda vemos muitas possibilidades para o Jiu-Jitsu crescer. Um dos principais motivos para eu decidir sair da minha antiga sociedade foi este, o de trabalhar com uma nova filosofia e ainda por cima ter a oportunidade inestimável de trabalhar o dia inteiro com meu filho. Isso não tem preço para um pai e para um professor.

E quando você notou que seu filhão se tornaria um instrutor de mão cheia?

Desde a faixa-azul. Quando ele ainda era juvenil, eu pude notar nele uma habilidade diferenciada no conceito dele de transmitir e questionar sobre posições e técnicas apropriadas para diferentes situações, seja em pé, passando ou por baixo. Já dava para perceber que o fruto não cairia longe da árvore. Com o tempo, isso foi se aperfeiçoando no jogo dele e naturalmente no seu jeito de dar aula. Hoje eu sinto que aprendo mais com ele do que ensino. E isso não é corujice não!

Qual é o maior diferencial da nova escola?

O diferencial é que agora conseguimos direcionar funções e agora, como professores, seremos capazes de nos concentrar nas aulas e no desenvolvimento pessoal dos alunos nos tatames. Estava difícil dar atenção exclusiva aos alunos com toda a parte administrativa e estratégica para cuidarmos. Agora teremos mais tempo para dedicarmos somente aos treinos técnicos. Com esta atenção maior aos alunos e atletas, nosso objetivo é o de prepararmos melhor o time de competição para situações de luta, treinos para campeonatos, defesa pessoal, ensino para os jovens e crianças. Nossa meta é tocarmos um projeto a médio e longo prazo que leve a resultados melhores nas competições importantes da IBJJF, seja em abertos locais e nos campeonatos nacionais. Utah tem muitas possibilidades de se firmar como um celeiro de grandes talentos da luta. Convido os leitores para visitar nosso portal, o WolvesDenJiuJitsu.com.

E seu time segue em contato forte com mestre Carlson Gracie Junior?

Claro, nós somos Carlson Gracie e sempre seremos Carlson Gracie. É a nossa linhagem e nosso porto seguro. Mestre Carlson Gracie Jr é a nossa referência e sempre foi referência para mim, isso desde que cheguei até a escola Carlson Gracie em Copacabana, na rua Figueiredo Magalhães. Sou eternamente grato a todos os meus professores na Figueiredo, desde o grande mestre Carlson e tantas outras lendas da maior escola de Jiu-Jitsu do planeta.

Quais têm sido os desafios de trabalhar com um filho? Há alguma coisa que você evita para não gerar ruídos com ele?

Sociedade é igual a um casamento, seja o sócio um filho ou não. Sempre haverá momentos em que vocês não vão concordar, que as pessoas vão pensar diferente sobre o que está sendo proposto ou sobre o que está sendo feito. Com isso, as decisões tomadas precisam ser muito bem estudadas, e esmiuçadas em suas vantagens e desvantagens eventuais para o negócio… Então acho que tudo sempre tem de ser bem conversado, olho no olho, e em comum acordo para evitar problemas futuros. É preciso que saibamos separar o lado de ser pai e de ser filho na sociedade e buscar sermos 100% profissionais. Ou então o negócio fica meio parado e não cresce. Mas as recompensas são muito maiores que as discordâncias, nisso você pode confiar.

O Jiu-Jitsu então ajuda os laços a se estreitarem?

Sim, creio que o Jiu Jitsu na verdade ajuda os laços familiares a ficarem mais fortes. Especialmente quando trabalhamos para o crescimento mútuo, buscando a evolução no todo e não no individual. Sem egoísmos e vaidades, uma equipe de Jiu-Jitsu tende a crescer de modo muito gratificante para todos, inclusive os alunos. E é isso que esperamos, ver nossa academia ganhar o mundo nos próximos anos. Estamos trabalhando muito, e muito unidos, para que o time Carlson Gracie seja cada vez mais forte e vencedor.

