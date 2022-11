Faça a pressão com eficiência, com o professor Leonardo Leite

Share it

Bicampeão mundial de Jiu-Jitsu e ex-lutador de MMA, o faixa-preta Leonardo Leite ensina nesta aula uma técnica para você usar a pressão com eficiência sobre o adversário. Representante da Brazilian Top Team, Léo é considerado um dos melhores passadores de sua geração e adaptou como poucos seu estilo de kimono ao MMA.

Repare que, a partir da meia-guarda do oponente, Léo Leite ganha a esgrima e busca o máximo de pano da lapela do adversário com o objetivo de travá-lo com as costas no tatame. Em seguida, o faixa-preta escorrega o corpo para baixo, faz uma pressão com o ombro sobre parte debaixo do queixo e passa a guarda na sequência.

Confira a aula no vídeo abaixo, e bons treinos.