Estudo de Jiu-Jitsu e quatro apoios, com professor Marcos Schubert

Professor Marcos Schubert, nosso GMI em Curitiba, Paraná, traz para a aula de hoje preciosas dicas para você ficar mais confortável ao atacar a posição de quatro apoios. A partir daí, é possível desencadear finalizações, como guilhotina, chave peruana e triângulo de mão, por exemplo, e também manobrar para as costas do adversário.

O professor Schubert ensina nesta aula duas formas de estrangular com o triângulo de mão. Na primeira variação, ao chegar na lateral do oponente, Schubert faz a popular pegada mão com mão para encaixar o triângulo de mão. Repare que um detalhe crucial para executar a finalização com maestria é afundar a nuca do oponente com o antebraço.

Na outra opção, quando o adversário tenta ficar de lado, Schubert traz o antídoto para a defesa. O faixa-preta estende o braço e finaliza no triângulo de mão tradicional, com a pegada no bíceps.

Confira a aula no vídeo abaixo, e bons treinos.