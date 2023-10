Confira o novo game sobre Jiu-Jitsu dos produtores de “Call of Duty”

Share it

O americano Chance Glasco é faixa-roxa e arranha português. Produtor de games famosos de tiroteios como “Call of Duty”, ele se apaixonou pelo Jiu-Jitsu, morou um tempo no Rio de Janeiro e decidiu criar um jogo inspirado na arte marcial. Assim nasceu o game “Martial Arts Tycoon: Brazil”, a ser lançado em 2024.

“Eu já estava um pouco esgotado de trabalhar em jogos de tiro, como você pode imaginar, e precisava criar algo novo”, ele diz, em competente português, durante encontro com a equipe GRACIEMAG no morro Cantagalo, na escola de Douglas Rufino “Trator”, da Checkmat. “Existe jogo até de hospital, por que não de Jiu-Jitsu que tem um público tão jovem e fiel?”

Chance curtiu os treininhos que viu: “A garotada que vi sai mesmo na porrada”, impressionou-se.

No jogo, um instrutor de Jiu-Jitsu que ensina crianças descobre que seu tio desapareceu no Rio de Janeiro. Trajado de vermelho e preto, o jovem lutador sai pela cidade para descobrir o que houve enquanto treina para campeonatos e prepara seus pequenos guerreiros para diversos desafios nos morros do Rio de Janeiro.

Chance anda visitando projetos sociais do Rio e São Paulo em busca de ideias, personagens e tramas para o jogo. Em troca, tem presenteado a criançada com dezenas de kimonos novinhos em folha.

De quebra, ainda curte visuais como este, após a visita à equipe Toca dos Lobos no cume do morro Santa Marta.

Confira o trailer do novo game, a seguir.