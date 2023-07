Confira o desempenho avassalador de Horlando Monteiro no American Nationals 2023

Share it

O faixa-preta Horlando Monteiro, nosso GMI à frente da escola Foundation BJJ, no Havaí, teve atuação de gala no American Nationals, disputado no último fim de semana, em Las Vegas. Horlando finalizou as três lutas que disputou e faturou o ouro no adulto meio-pesado.

O maranhense provou a periculosidade de sua engenhosa guarda e preparou uma série de arapucas para os adversários. Em seu primeiro combate no torneio da IBJJF, Horlando finalizou o oponente com um omoplata.

Na sequência, Horlando fez uma blitz da guarda fechada e finalizou Ronaldo Junior, campeão absoluto do evento, com um plástico triângulo para avançar à final.

Horlando mediu forças com Vitor Peres na disputa pelo ouro. O experiente faixa-preta imprimiu um ímpeto avassalador, pegou as costas e estrangulou o atleta da Gracie Barra com um cross face.

Horlando celebrou o título em suas redes sociais e vibrou por estar de volta às competições de alto rendimento no Jiu-Jitsu.

“Eu me senti muito bem, estou grato por poder lutar no mais alto nível do Jiu-Jitsu e vencer novamente. Tenho treinado duro todos os dias, trabalhando muito em minhas técnicas, preparação física, mentalidade e todo o meu trabalho duro está valendo a pena”, publicou o campeão meio-pesado.

Confira, no vídeo a seguir, a finalização de Horlando Monteiro sobre Ronaldo Junior no American Nationals.