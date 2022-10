Cezar Casquinha e os planos da Top Brother no MMA internacional

Share it

Uma das equipes mais tradicionais de Jiu-Jitsu, a Top Brother tem investido no desenvolvimento e na formação de lutadores de MMA. A escola conta com atletas contratados nos maiores eventos da modalidade, como o UFC, LFA e ACA, e pretende se consolidar no cenário internacional.

Nosso GMI e líder da Top Brother, Cezar “Casquinha” Guimarães comentou com a equipe do GRACIEMAG.com o crescimento da equipe de MMA e listou os atletas da escola a serem observados na modalidade.

“A Top Brother está em franca ascensão e a equipe de MMA tem crescido bastante nos últimos anos. Nossa expectativa para 2023 é ganhar mais espaço no cenário internacional. Temos atletas muito duros, como o Davi Ramos, Raoni Barcelos, Ary Farias, Wilker Lemos, Inaildo Santos e o Augusto Sparta. Os iniciantes também estão a todo vapor e logo vão chegar ao topo ao lado dessas feras”, avaliou o mestre.

Aluno de Casquinha, Raoni Barcelos (16v-3d) estará em ação UFC Vegas 61: Dern x Yan, a ser disputado no próximo sábado, em Las Vegas. O faixa-preta soma duas derrotas consecutivas na organização e o retorno à coluna das vitórias é fundamental para o brasileiro se aproximar do ranking no peso-galo. De acordo com Cezar Guimarães, Raoni está em ótima forma física e terá uma grande atuação contra Trevin Jones.

“O Raoni é um atleta muito versátil e está preparado em todos os fundamentos, tanto na parte de trocação quanto nas quedas. O chão dele é de alto nível e está muito bem-preparado, todos nós estamos muito otimistas com o resultado da luta. Ele vai esperar uma brecha no jogo do adversário para conseguir a finalização, estamos muito confiantes. O Raoni tem nível técnico para estar no topo do ranking do UFC”, analisou o faixa vermelha e branca.

Além de Raoni, outros atletas lapidados por Cezar “Casquinha” lutarão nos próximos dias. Casos do peso-mosca Josiel Silva (17v-5d) e do pena Carlos Augusto “Sparta (20v-4d), ambos escalados no card preliminar do ACA 146, a ser realizado no dia 4 de outubro, em Grozny, na Rússia. Enquanto Sparta terá pela frente o russo Rustam Kerimov, invicto em 16 lutas profissionais, Josiel medirá forças Azam Gaforov

Ex-lutador do UFC e campeão do ADCC, Davi Ramos (10v-5d) tem compromisso marcado no evento russo. O peso-leve enfrentará Mukhamed Kokov em luta do card principal do ACA 147, marcado para o dia 4 de novembro, em Moscou. Davi busca o primeiro triunfo na companhia após a derrota na estreia, em junho deste ano. O gabaritado faixa-preta contabiliza sete vitórias por finalização na carreira e tem as credenciais para surpreender o rival com ataques no solo.