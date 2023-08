App gratuito sonha casar treinos e aproximar praticantes de Jiu-Jitsu pelo mundo

Share it

Você viajou a trabalho e não conhece a cidade direito, mas vai ter umas horas livres em breve. Como encontrar uma escola de Jiu-Jitsu da equipe desejada, marcar uma aula e dar um treinão?

Se você já passou por isso, seus problemas acabaram. Chegou o aplicativo gratuito Goodfellas, que sonha em aproximar praticantes, professores e astros do esporte que querem dar aquele treino revigorante.

O aplicativo, que pretende aliar o estilo brasileiro de lutar com a tecnologia de ponta dos Estados Unidos, pode ser visitado via aplicativo e pelo endereço Goodfellas.com.br.

Divulgados por figuras do esporte como Rodolfo Barcellos e Hugo Dias, o App pretende ser uma oportunidade não apenas para praticantes amadores encontrarem um dojo ou agilizar a marcação de seminários. O Goodfellas sonha em estreitar os laços da comunidade do Jiu-Jitsu e revelar jovens astros em busca de espaço. A ideia é conectar talentos de diferentes comunidades, que tenham qualidades e características em comum.

Quanto mais a pessoa navegar e fizer uso do App, mais relevante ela fica, e seus pontos viram descontos em hotéis, pousadas, voos e outros produtos.

Lutador de MMA com experiência em aulas para a polícia de Nova York, o faixa-preta Rodolfo Barcellos explicou as vantagens da nova comunidade:

“A gente sonhava com uma ferramenta moderna que trouxessem mais gente para o mundo do Jiu-Jitsu, para que possam se beneficiar da arte, ganhando saúde física e mental”, diz Rodolfo. “A nova forma de se relacionar por aplicativos é exponencial, vemos diversas empresas como Uber e iFood abrindo horizontes para diversos segmentos. Identificamos que o Jiu-Jitsu poderia se beneficiar também, tanto no número de praticantes, quanto como modalidade de luta, através da sua digitalização. O modelo de aplicativo híbrido, que envolve o mundo digital e o físico, foi o modo de turbinar e aproximar os praticantes. Assim, o Goodfellas é um aplicativo cujo objetivo é conectar amantes do Jiu-Jitsu para poderem encontrar treinadores, amigos e até mesmo desafios na sua região.”

Para Rodolfo, o aplicativo é um passo adiante no consumo do Jiu-Jitsu na internet:

“Acreditamos que o conteúdo de tecnologia que as pessoas consomem hoje no mercado precisa de transformação. Praticar Jiu-Jitsu não é consumir um material gravado nem vídeos de posição. As pessoas querem se conectar a um ambiente interativo e também presencial. Acreditamos que toda a comunidade deve fazer parte e se desenvolver, tanto em termos esportivos e pessoais, quanto nos respectivos ganhos financeiros.”

Para saber mais, siga Goodfellas no Instagram, aqui, e faça parte da comunidade hoje mesmo.