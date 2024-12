ADXC 8: Khaled supera Thalison Soares; Jafel Filho, Cyborg e Maria Luisa vencem

Share it

A oitava edição do Abu Dhabi Extreme Championship, o ADXC, foi realizada na sexta-feira, 6 de dezembro, no Centro ADNEC, em Al Ain, Emirados Árabes Unidos. O torneio ofereceu ótimas lutas aos fãs de Jiu Jitsu.

Promovido pela International Vision Sports Management (IVSM), em parceria com o Departamento de Cultura e Turismo de Abu Dhabi, o ADXC 8 apresentou uma estrutura de megaevento e ofereceu as condições ideais para que os 26 atletas do card brilhassem.

“O Abu Dhabi Extreme Championship continua alcançando sucesso local e internacional, impulsionado por nosso compromisso em atrair atletas profissionais de alto nível e novos talentos. A edição de Al Ain, ambientada entre seus marcos históricos e belas paisagens, teve uma participação impressionante, destacando sua popularidade crescente”, ressaltou Tareq Al Bahri, gerente geral da IVSM.

Nas lutas principais, o destaque foi o brasileiro Jafel Filho, que superou o iraquiano Amir Albazi, por decisão unânime, após uma atuação agressiva durante cinco rounds.

Já Roberto Cyborg teve mais dificuldades contra o ganês Haisam Hida, mas também teve o braço erguido, na decisão dividida. A grande surpresa foi no confronto entre Khaled Al Shehhi e Thalison Soares. O emiradense surpreendeu o mundo após dominar o campeão mundial brasileiro durante a maior parte da luta e pegar suas costas no fim do último round para garantir a vitória.

“Estou feliz pela oportunidade de competir no ADXC”, comemorou Jafel. “Meu oponente é top 3 da minha categoria no MMA, então treinei muito para essa luta e estou satisfeito com o resultado.”

Quem teve uma exibição de gala foi a brasileira Maria Luisa Delahaye, que se impôs diante da favorita Brenda Larissa e ficou com o troféu do ADXC.

No card de apresentação, o garoto-prodígio Daniel 220v empolgou o público. Com um jogo agressivo, de muita pressão, o garoto de 12 anos provou mais uma vez que é fora da curva ao finalizar Thor Koringa com um mata-leão.

Estrelas emiradenses brilham em casa

Com a torcida a favor, os cinco atletas emiradenses presentes no card se sentiram à vontade e fizeram bonito. O grande destaque foi Khaled Al Shehhi, que venceu Thalison Soares e deixou o octógono ovacionado pela torcida.

A estrela local Shamma Al Kalbani também foi aplaudida após atuação impressionante contra a chinesa Peiqin Ge. Outro que não se intimidou foi Omar Alfadhli, que mostrou belo repertório com seu jogo de guarda e venceu o chileno Nicolás Ponce, por decisão unânime.

Salem Al Qubaisi e Sair Al Ameri fecharam a noite de vitórias para os Emirados Árabes Unidos após superarem Mukhammad Ramazanov e Pablo Henrique respectivamente.

Todas as lutas do ADXC 8 foram transmitidas ao vivo e com exclusividade pelo site TX7.com. A reprise do evento na íntegra está disponível na plataforma online. Confira abaixo os resultados do evento.

ADXC 8

6 de dezembro de 2024

Al Ain, EAU

*CARD PRINCIPAL*

Jafel Filho derrotou Amir Albazi por decisão unânime

Roberto Cyborg derrotou Haisam Rida por decisão dividida

Khaled Al Shehhi derrotou Thalison Soares por decisão unânime

Movlid Khaybulaev derrotou James Gallagher por decisão unânime

Maria Luisa Delahaye derrotou Brenda Larissa por decisão unânime

*LUTAS DE APRESENTAÇÃO*

Daniel Poncio derrotou Thor Koringa por mata-leão (R3 0:39)

Saif Al Ameri derrotou Pablo Henrique por decisão dividida

Salem Al Qubaisi derrotou Mukhammad Ramazanov por estrangulamento cruzado (R1 4:39)

*CARD PRELIMINAR*

Omar Alfadhli derrotou Nicolás Ponce por decisão unânime

Mido Mohamed derrotou Bakhromjon Ruziev por decisão unânime

Abdulmalik Al-Murdhi derrotou Eduardo Farfan por decisão dividida

Craig McIntosh derrotou Ahmad Al Bousairi por decisão unânime

Shamma Al Kalbani derrotou Peiqin Ge por decisão unânime