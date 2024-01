ADXC 2 traz craques do MMA e duelos intensos de Jiu-Jitsu

Share it

Com o prazo de 19 de janeiro cada vez mais próximo, a segunda edição do Abu Dhabi Extreme Championship confirmou recentemente sua segunda leva de lutas de alta octanagem que tomarão conta da Mubadala Arena, nos Emirados Árabes Unidos.

Entre os destaques, uma batalha de organizações acontecerá no ADXC 2, com Douglas Lima, do Bellator, e Rinat Fakhredinov, do UFC, se enfrentando no torneio.

Mesmo sem socos e chutes habituais no MMA, os dois competidores encontrarão certa familiaridade no campo de batalha, já que o ADXC trará de volta sua famosa jaula, apimentando as lutas de grappling e Jiu-Jitsu com um espaço fechado e um conjunto de regras que favorece o jogo ofensivo.

Falando em Jiu-Jitsu, o barenita Ali Monfaradi e o brasileiro Talison Costa vão vestir o kimono para dar show no evento. Em uma revanche após o encontro nas finais do ADWPJJC em novembro passado, na qual Ali se tornou vencedor e campeão, os atletas mais uma vez se enfrentarão, com Talison ansioso para se vingar enquanto Ali usa seu forte meia-guarda para derrotar seu rival mais uma vez. A situação mudará na gaiola ADXC ou a história se repetirá? Só o tempo irá dizer.

Lutando em sua terra natal, os irmãos Al Suwaidi estão ambos no ADXC 2. Após a honra de se graduarem faixa-preta pelas mãos do presidente da UAEJJF, H.E. Abdulmonen Al Hashmi e Omar Al Suwaidi enfrentarão o escocês Shay Montague em luta de Jiu-Jitsu, enquanto Mohammed Al Suwaidi se prepara para enfrentar o sul-coreano SeongHyeon Joo em luta de Grappling. Mas isso não é tudo. No Card Principal, os poderosos Gabriel Sousa e Yuta Shimada colocarão suas habilidades à prova em uma luta de Jiu-Jitsu, enquanto Terrance Mckinney e Sidney Outlaw lideram mais um duelo UFC x Bellator Grappling. No Card Preliminar, os lutadores de MMA Ahmed Amir e Matus Arpas se enfrentam em luta de Grappling, e uma competição de Jiu-Jitsu entre Yara Kakish e Emily Ferreira apimenta o início do torneio.

Assim como seu antecessor, o ADXC 2 também contará com dois eventos principais e um evento co-principal. O ex-campeão peso-galo do UFC Aljamain Sterling atuará nas regras do grappling e conta com suas fortes quedas e finalizações rápidas para tentar frear Chase Hooper e seus ataques no pescoço.

Na luta principal de Jiu-Jitsu, o atual campeão da categoria 85kg do ADWPJJC, Bruno Lima, traz seu A-game para enfrentar o bicampeão de ouro do ADGS, Manuel Ribamar, em uma batalha técnica no octógono do ADXC. A segunda edição do Abu Dhabi Extreme Championship acontecerá na Mubadala Arena no dia 19 de janeiro. Fique por dentro de todas as novidades sobre o torneio e suas próximas batalhas seguindo @adxcofficial nas redes sociais. Confira o card completo do ADXC 2 abaixo.

ADXC 2

MUBADALA ARENA, ABU DHABI

19 de janeiro de 2024

Aljamain Sterling vs. Chase Hooper – Grappling

Bruno Lima vs. Manuel Ribamar – Jiu-Jitsu

Pedro Ramalho vs. Max Lindblad – Jiu-Jitsu

Terrance McKinney vs. Sidney Outlaw – Grappling

Gabriel Sousa vs. Yuta Shimada – Jiu-Jitsu

Ali Monfaradi vs. Talison Costa – Jiu-Jitsu

Douglas Lima vs. Rinat Fakhredinov – Grappling

Preliminar

Omar Al Suwaidi vs. Shay Montague – Jiu-Jitsu

Mohammed Al Suwaidi vs. Seonghyeon Joo – Grappling

Ahmed Amir vs. Matus Arpas – Grappling

Yara Kakish vs. Emily Ferreira – Jiu-Jitsu