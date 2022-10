5 lições para você ser mais profissional no Jiu-Jitsu, por Marlus Salgado

Share it

Marlus Salgado é referência quando o assunto é profissionalismo, carreira, valorização e reconhecimento pela profissão no Jiu-Jitsu. O faixa-preta vem se testando com sucesso nas maiores competições desde 2018, além de ser um empresário bem sucedido no ramo da educação online.

Estudioso desde novo, Marlus viu que para fazer dinheiro com Jiu-Jitsu precisaria ter conhecimento de muitas outras vertentes para se manter como profissional. Foi então que o jovem começou a ler mais sobre educação financeira, investimento e desenvolvimento pessoal. As novas habilidades o levaram a criar o Manual do Jiu-Jitsu, uma grande plataforma de ensino sobre Jiu-Jitsu, com diversas aulas divididas por faixa, com e sem kimono.

Hoje, Marlus decidiu compartilhar conhecimento e apontar cinco caminhos para você que deseja monetizar com Jiu-Jitsu. Antes de ler, lembre-se que se você não tiver constância e investir nada vai funcionar.

1. Vendas

“Você precisa entender que tudo relacionado a monetização gira em torno das vendas. Não importa se você é um atleta, professor ou ambos. Para faturar mais, você tem que vender algo. Se você souber vender aulas particulares e coletivas você vai faturar mais. Aprenda a vender os produtos de quem apoia você, você precisa ser uma plataforma que dê bons frutos. Saber vender é primordial!”

2. Cuidado com sua imagem

“Hoje, as pessoas querem saber quem é a pessoa por trás das medalhas. Quando digo ‘’pessoas’, falo de potenciais fãs/clientes e patrocinadores. Você precisa construir uma marca pessoal forte que transmita a sua mensagem, seus valores, suas atitudes e sua história. Tudo isso está diretamente ligado à sua reputação e seu valor de mercado. Quem trabalha bem essa parte fatura bem demais. Você pode aprender como eu cuido dessa parte, clicando aqui!”

3. Conhecimento de mercado

“O Jiu-Jitsu é um mercado que tem suas particularidades e você precisa conhecer bem isso para ter sucesso financeiro. Reflita e responda estas perguntas: O que você vende? Quem é o seu cliente? O que ele gosta? O que ele precisa? Como você pode chegar até esse cliente? Ao responder essas perguntas, você terá mais clareza sobre como se posicionar no mercado. Foi assim que eu me posicionei com o Manual do Jiu-Jitsu, eu entendia as dores do mercado e mostrei como solucionar isso.”

4. Estudo é vital

“Quanto mais você sabe e quanto mais e melhor você transmite isso para outras pessoas, mais valor você tem. Conhecimento guardado apenas na sua cabeça não tem nenhuma utilidade se ele não for compartilhado. Quanto mais você compartilha seu conhecimento e ajuda as pessoas de alguma forma, mais sentimentos de reciprocidade você gera e isso faz com que as pessoas queiram retribuir. É nesse processo que você consegue gerar cada vez mais situações para monetizar o seu conhecimento.”

5. Como investir em você

“Não existe ninguém bem sucedido que não tenha investido tempo e dinheiro na sua própria carreira. Ninguém tem que querer realizar o seu sonho mais do que você mesmo. Para alcançar os seus sonhos é preciso investir em si mesmo para colher os frutos lá na frente. Você pode começar hoje mesmo a ser um atleta melhor, a ser um professor melhor e aumentar o seu conhecimento de Jiu-Jitsu na plataforma Manual do Jiu-Jitsu com apenas um clique!”