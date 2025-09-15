Share it

Confira dez lições memoráveis do professor Carlos Gracie (1902-1994), o aluno do japonês Conde Koma que se tornou grande mestre de Jiu-Jitsu, e o pioneiro da arte suave no Brasil.

Qual é a sua favorita? Bons treinos!

* Frases de Carlos Gracie:

“Com o Jiu-Jitsu aprendi, sobretudo, a grande lição, que foi a de me conhecer profundamente.”

“De nada vale a força física bruta contra a ciência dos samurais.”



“O adepto do Jiu-Jitsu deve, acima de tudo, prestigiar, amar e defender o grande esporte que praticamos.”



“É quando os lutadores cansam que a luta começa realmente a ser travada.”

“Comer errado é o pior dos venenos.”

“Valdemar Santana queria cartaz e foi encontrar desafiando justamente quem lhe ensinara a lutar. Repetiu-se um fato muito comum, a revolta da criatura contra o criador.”

“Faça um monte de filhos. Pelo menos um vai te dar alegria.”

“Jamais lute contra a pessoa, e sim contra os movimentos dela.”

“O hábito de acender um cigarro é uma burrice social. Imaginemos que fosse socialmente elegante ter dois cilindros que exalassem fumaça espetados nas narinas. Imitarias isso também?”

“Emprega o maior tempo no aperfeiçoamento de ti mesmo, e nenhum tempo em criticar os outros.”

“Promete a ti mesmo ser grande demais para sentir desassossego, nobre demais para sentir cólera, forte demais para sentir temor e feliz demais para sentir contrariedades.”