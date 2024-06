Xeique Nahyan bin Zayed conquista a faixa-marrom

Share it

Graduação de peso, pelas mãos do professor Oscar Jr., nosso GMI nos Emirados Árabes!

Oscar amarrou a faixa-marrom na cintura do Xeique Nahyan bin Zayed Al Nahyan, irmão do presidente dos Emirados Árabes Unidos, Xeique Mohammed Bin Zayed Al Nahyan.

“Xeique Nahyan atua como o Ministro dos Esportes aqui nos Emirados, é uma personalidade muito importante no país, responsável por abrir portas para o Jiu-Jitsu mundo afora”, conta Oscar, que dá aulas junto com os professores Matheus Ardisson e Bruno Lopes.

Em suas redes sociais, o professor Oscar escreveu: Congratulations his Highness Sheikh Nahyan bin Zayed Al Nahyan, chairman of the board of trustees of the Zayed Bin Sultan Al Nahyan Charitabke and Humanitarian Foundation (ZayedCHF), and Chairman of the Abu Dhabi Sports Council. Oss!

Mais do que arte de defesa pessoal, o Jiu-Jitsu se tornou habilidade curricular nos Emirados Árabes, país que já conta com mais de 160 mil praticantes naturais.