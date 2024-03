BC Fight Week encerra com sucesso em Balneário Camboriú, Santa Catarina

Share it

O último domingo, 3, marcou o encerramento triunfante da BC Fight Week, uma semana repleta de eventos internacionais de Jiu-Jitsu, grappling e MMA, que movimentaram a cidade de Balneário Camboriú, Santa Catarina. Com cinco eventos ao longo da semana, mais de 15 mil pessoas participaram e acompanharam as competições promovidas por Abu Dhabi em parceria com a prefeitura local.

A BC Fight Week culminou com duas atrações imperdíveis: as categorias profissionais do AJP South America, durante o dia, e o UAE Warriors 48, à noite.

AJP South America: Destaque para o Potiguar Felipe Bezerra

No AJP South America, o destaque foi para o potiguar Felipe Bezerra. O atual campeão do World Pro provou estar em uma ótima fase e conquistou a vitória nas categorias até 120kg e na categoria absoluta. O jovem Pedro Silva também brilhou ao vencer Lucas Protásio na final do absoluto leve, conquistando a revanche após uma derrota na categoria até 77kg. Entre as mulheres, Maria Luisa Delahaye finalizou Júlia Alves na final do absoluto leve, enquanto Yara Nascimento venceu Isabely Lemos com uma americana de pé no último minuto de luta.

“Foi um fim de semana incrível, conquistei quatro medalhas de ouro. Categoria e absoluto no dia dos masters, e repeti o feito nos profissionais. Estou vivendo um momento incrível na minha carreira, só tenho a agradecer a todos que torcem por mim e aos meus companheiros pelos treinos duríssimos. E fica aqui minha gratidão a AJP pelo reconhecimento e o cuidado aos atletas. O evento foi incrível”, exaltou Bezerra.

Além da premiação em dinheiro, os campeões do absoluto garantiram vaga e a passagem para o AJP Grand Slam do Rio de Janeiro, em julho. O evento é um dos principais do circuito de Abu Dhabi e reúne grandes nomes do Jiu-Jitsu internacional.

UAE Warriors 48: Noite de Emoções e Superações

O UAE Warriors 48, realizado à noite, teve como grande destaque o brasileiro Lucas Pereira, natural de Balneário Camboriú. Com a torcida a seu favor, Pereira enfrentou momentos desafiadores contra o uruguaio Leandro Aranguren, mas demonstrou uma incrível capacidade de superação e alcançou a vitória por nocaute, levando o público ao delírio.

“É um dos dias mais especiais da minha vida. Pode lutar em casa, sentir o calor dessa torcida e ser capaz de retribuir com uma grande vitória é uma sensação única”, celebrou Lucas.

Na co-luta principal, Carlos Leal e Marcio Breno protagonizaram uma verdadeira guerra, com Carlos conseguindo a vitória por nocaute. Na luta mais aguardada da noite, Rafael Silva “Morcego” enfrentou o peruano Vicente Vargas, que venceu por nocaute técnico após um primeiro round intenso.

A BC Fight Week foi um sucesso absoluto, consolidando Balneário Camboriú como um importante polo para eventos de artes marciais mistas e jiu-jitsu no Brasil. O público presente testemunhou espetáculos de alto nível e emocionantes disputas ao longo da semana, consolidando o evento como um marco no calendário esportivo da região.