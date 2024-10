Vídeo: Mestre Armando Wriedt em aula particular de Jiu-Jitsu ao ar livre

Share it

O saudoso grande mestre Armando Wriedt (1924-2019) tinha algumas paixões na sua vida. Ensinar o Jiu-Jitsu e estar ao ar livre, conectando-se com a natureza, estavam entre elas.

Em vídeo cedido pelo nosso colaborador Elton Brasil, de Brasília, podemos ver na prática o estilo gentil e eficaz de mestre Armando no seu ensino, sem perder a simplicidade característica. Com o tatame improvisado na grama, o faixa-vermelha passa instruções de defesa pessoal com detalhes, ensinando os primeiros passos do Jiu-Jitsu.

Confira a aula resgatada do fundo do baú com o centenário mestre Armando no vídeo abaixo.

