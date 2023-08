UFC 291: Poatan passa sufoco, mas vence em estreia nos meio-pesados

Share it

Alex “Poatan” Pereira estreou com vitória nos meio-pesados. O brasileiro derrotou o ex-campeão da categoria Jan Blachowicz por decisão dividida (29-28, 28-29 e 29-28), na luta co-principal do UFC 291, disputado no último sábado, em Salt Lake City, Utah.

Poatan voltou ao octógono do Ultimate em menos de quatro meses após ser nocauteado pelo nigeriano Israel Adesanya na luta que lhe custou o cinturão dos médios. O polonês, que já derrotara Adesanya em março de 2021, dificultou a estratégia de Poatan e foi superado em duelo apertado.

Blachowicz dominou o brasileiro no primeiro round. Com cerca de 10 segundos de ação, o polonês mergulhou nas pernas de Poatan, que arriscou um bote na guilhotina. Blachowicz defendeu o ataque e efetuou a queda. Daí em diante, Poatan foi anulado no solo. Em seguida, Jan pegou as costas e controlou as principais interações. Blachowicz buscou o mata-leão e Poatan defendeu até o gongo soar.

A tônica do confronto mudou no segundo assalto. Poatan acelerou o ritmo no primeiro minuto e imprimiu um volume de golpes significativo. Conectou socos duros no rosto do polonês e castigou a panturrilha direita do adversário. Contudo, Blachowicz aplicou um double-leg na sequência. Diante da necessidade de reagir, Poatan conseguiu se levantar e partiu para cima do oponente. O ex-campeão dos médios acertou o polonês, que sentiu o cansaço e passou a ser um alvo fixo do brasileiro na reta final do round.

A luta estava em aberto no terceiro round e qualquer detalhe seria decisivo. Poatan percebeu que Blachowicz estava mais ofegante e minou a linha de cintura do adversário no começo. O brasileiro também disparou jabs no rosto do polonês e largou na frente. O ex-campeão dos meio-pesados, mesmo cansado, acertou golpes potentes em Poatan e equilibrou a disputa. No minuto final, Blachowicz quedou Poatan no double-leg e segurou o brasileiro no chão até o fim.

A vitória veio com um misto de alívio com alegria para Poatan, que enalteceu o rival e indicou seu próximo passo na divisão durante a entrevista pós-luta.

“Foi uma luta muito dura, é um cara que sabia que ia me botar para o chão, mas acho que surpreendi ele aqui”, afirmou o brasileiro. “Mostrei um pouco do meu nível (no solo), mas calma pessoal, vou mostrar pra vocês tudo que eu sei. Tenho um foco, o foco é o cinturão. Assim como fiz no peso médio e passei por todas as etapas que colocaram na minha frente, agora é a primeira etapa, mas já tinha algo conversado e acho que mereço disputar o cinturão. Não sei quem eles vão colocar, mas vou disputar o cinturão. O foco é disputar o cinturão, ser campeão, e depois tenho contas a acertar”, disparou Poatan.

A luta principal do UFC 291 colocou em jogo o cinturão “BMF”, dado ao atleta mais durão do Ultimate. Este título foi criado pelo UFC em 2019 e tinha o ex-lutador dos meio-médios Jorge Masvidal como único campeão até então. O cinturão ficou vago desde que Masvidal se aposentou do MMA, em abril deste ano, e os pesos leves Justin Gaethje e Dustin Poirier disputaram o posto de lutador mais casca-grossa do Ultimate.

O americano Justin Gaethje nocauteou Dustin Poirier com um plástico chute alto no segundo round e levou a cinta das mãos de Jorge Masvidal, parceiro de treinos de Poirier. Gaethje pode ter confirmado sua vaga como próximo adversário do vencedor do combate entre Islam Makhachev e Charles “do Bronxs” Oliveira, pelo cinturão dos leves.

Outros quatro brasileiros estiveram em ação no evento. Ainda no card principal, Marcos “Pezão” de Lima foi nocauteado em apenas 33 segundos pelo americano Derrick Lewis após ser atingido por uma joelhada voadora.

Na última luta do card preliminar, Gabriel “Marretinha” Bonfim finalizou Trevin Giles com uma guilhotina poderosa com 1min13s do primeiro round. Foi a segunda vitória de “Marretinha” no UFC – ambas com este estrangulamento. O meio-médio de 25 anos agora ostenta um cartel de 15 vitórias e nenhuma derrota. Ele possui 100 % de letalidade na carreira. São 12 triunfos por finalização e três por nocaute.

No combate anterior, o mineiro Vinicius Salvador foi superado por CJ Vergara na decisão unânime dos jurados (triplo 29-28). Esta foi a segunda derrota consecutiva de Vinicius na organização.

No confronto que abriu o evento, Priscila Cachoeira foi finalizada por Miranda Maverick. A americana aplicou um armlock no terceiro round para boletar a vitória.

Confira os resultados completos abaixo:

UFC 291

Salt Lake City, Utah

29 de julho de 2023

CARD PRINCIPAL

Justin Gaethje derrotou Dustin Poirier por nocaute a 1min00s do R2

Alex Poatan derrotou Jan Blachowicz por decisão dividida (29-28, 28-29 e 29-28)

Derrick Lewis derrotou Marcos Pezão por nocaute técnico aos 33s do R1

Bobby Green derrotou Tony Ferguson por finalização aos 4min54s do R3

Kevin Holland derrotou Michael Chiesa por finalização aos 2min39s do R1

CARD PRELIMINAR

Gabriel Marretinha derrotou Trevin Giles por finalização a 1min13s do R1

CJ Vergara derrotou Vinicius Salvador por decisão unânime (triplo 29-28)

Roman Kopylov derrotou Claudio Ribeiro por nocaute aos 33s do R2

Jake Matthews derrotou Darrius Flowers por finalização aos 2min37s do R2

Uros Medic derrotou Matthew Semelsberger por nocaute técnico aos 2min36s do R3

Miranda Maverick derrotou Priscila Cachoeira por finalização aos 2min11s do R3