Relembre Arona x Tererê no Mundial 1999

Ricardo Arona e Fernando Augusto “Tererê” são dos dois competidores mais emblemáticos que passaram pelos campeonatos de Jiu-Jitsu no início dos anos 2000. O “Tigre” forjado na escola Carlson Gracie e o pupilo de Alexandre “Gigi” Paiva tinham estilos ofensivos e empolgantes. Eles já estavam no radar dos fãs e de GRACIEMAG desde 1998, quando conquistaram o Mundial da IBJJF como faixa-roxa.

No ano seguinte, Arona e Tererê brilharam na faixa-marrom e boletaram o ouro nos pesos pesado e leve, respectivamente, no torneio mais cobiçado da IBJJF. Além destes craques, o evento também coroou na faixa-marrom nomes como Ricardinho Vieira, Flavio Almeida “Cachorrinho”, entre outras feras.

Após triunfarem em suas respectivas divisões, os jovens promissores se lançaram ao absoluto. O combate enfim ocorreu no aberto e ganhou a atenção do público presente no famigerado Tijuca Tênis Clube.

A grande questão era se Tererê conseguiria imprimir seu jogo de “toureadas” e legdrags ou se Arona atacaria o adversário com o letal bote do “Tigre”. Na ocasião, o pupilo de Carlson Gracie levou a melhor no confronto e finalizou a cria do Cantagalo com um estrangulamento das costas. Arona seguiu adiante no campeonato e só foi parado na final do aberto pelo pesadíssimo Aurelio Fernandes.

Confira o duelo no vídeo abaixo. Oss!