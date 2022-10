Relembre a guarda versátil de Leandro Lo durante treino marcante

Share it

Em março de 2014, o ídolo Leandro Lo estava escalado pela Copa Podio para liderar um dos times do reality show do evento, filmado no Rio de Janeiro. O craque Lo aproveitou aqueles dias de alegria, ao lado dos amigos Felipe Preguiça e Rodolfo Vieira, para visitar a academia dos irmãos Daniel e Diego Moraes, na Ilha do Governador.

Leandro, admirador do faixa-preta Daniel Moraes desde que este se sagrou bicampeão mundial peso leve, em 2003 e 2004, fez questão de treinar e sentir a velha pressão do anfitrião.

GRACIEMAG estava lá e documentou este treininho para a posteridade. Confira e relembre hoje um pouco da guarda arisca e versátil do saudoso Leandro Lo.