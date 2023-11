Professor Fabrício Lopes dá dica para você evoluir no Jiu-Jitsu

Share it

“Para o seu Jiu-Jitsu alcançar o nível mais alto de sofisticação e excelência, é precisar criar novos desafios a todo momento”, explica o professor Fabrício Lopes. “Só assim você escapa da zona de conforto e não permite que a sua técnica e o seu condicionamento físico e mental se rendam à estagnação.”

Foi a partir desse ponto de vista que Fabrício resolveu aumentar ainda mais o grau de desafio dos campeonatos: o faixa-preta passou a disputar, no mesmo evento, as modalidades com e sem kimono.

“É uma forma de verificarmos se o nosso jogo é completo realmente e, sobretudo, adaptável”, explica Fabricio. “Muita gente é refém das pegadas no pano e também da aderência, de uma disputa mais lenta… E assim acaba se frustrando quando disputa combates sem kimono”, analisa.

Campeão do último Houston Open da IBJJF, tanto na divisão com kimono, como também na etapa sem kimono, Fabrício conclui:

“Por outro lado, claro, há quem goste apenas de lutar sem kimono e acaba se tornando presa fácil em armadilhas com lapela, gola, manga, calça… É por isso que testo o meu Jiu-Jitsu em ambas as modalidades, uma ótima forma de me aprimorar como lutador de uma maneira geral. É muito interessante, por exemplo, traçar estratégias quando mudamos o uniforme de combate.”

Fica a dica, amigo leitor da GRACIEMAG! Oss!