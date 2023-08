O treininho de Roger e Leão Teixeira em visita à Alliance Leblon

Share it

A escola Alliance Rio sempre se notabilizou por receber bem os amigos e craques do Jiu-Jitsu, no seu amplo dojo no Leblon. Contudo, julho de 2017 foi especial. Ao abrir as portas para os treinos finais de Roger Gracie, a dias de sua luta de despedida contra Marcus Buchecha, a escola viu uma afluência de ídolos e treinos épicos que os felizardos ali presentes não esquecem.

Um desses treininhos foi entre Roger e o renomado mestre Leão Teixeira, num soltinho que prova que o Jiu-Jitsu, assim como as lendas e os heróis, não tem idade.

Relembre, divirta-se e bons estudos.