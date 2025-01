O dia em que Mike Tyson cantou Tom Jobim no Rio

Share it

Numa memorável tarde de novembro de 2011, o eterno ídolo do boxe Mike Tyson esteve nos estúdios da Rede Globo, no Rio de Janeiro, para uma participação no programa “Caldeirão do Huck”.

Desafiado pelo apresentador, o nocauteador tratou de mostrar o poder de seu gogó, e cantou o clássico “Garota de Ipanema”, de Tom Jobim e Vinicius de Moraes – por sinal, os dois praticantes de artes marciais na juventude.

O velho campeão americano fez dueto com Daniel Jobim, neto do compositor, no piano, e até que não fez feio no palco. Confira e dê sua nota!