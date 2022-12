Leonardo Ligeirinho ensina 2 formas de driblar a De la Riva invertida

Share it

Em tempos de Copa do Mundo, não se fala apenas de futebol no Catar. Diretamente de Doha, capital do país, nosso GMI Leonardo “Ligeirinho” Rodrigues preparou para esta aula duas técnicas para você driblar a De la Riva invertida do adversário.

Repare que um detalhe crucial para executar a posição com eficiência é fazer pegadas na calça e na manga do adversário para se desvencilhar da De la Riva invertida e conseguir chegar no controle lateral. Além disso, observe que “Ligeirinho” passa pelo lado em que a De la Riva está encaixada.

Confira a aula no vídeo abaixo, e bons estudos.