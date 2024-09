Jackson ‘Samurai’ finaliza oponente no UFL e prova valor do Jiu-Jitsu com as luvas

Share it

Jackson ‘Samurai’ contabilizou mais uma vitória no United Fight League, evento de artes marciais mistas que aconteceu no dia 30 de agosto, no Arizona, Estados Unidos. Depois que sua última atuação no UFL completou um ano, o atleta brasileiro subiu mais uma vez no cage e venceu Anvar Boyanazarov com um mata-leão no primeiro assalto do confronto.

A United Fight League, a UFL, é uma organização que promete revolucionar as competições de MMA com uma proposta de combate entre ligas. A intenção é ser conhecida como a NBA das artes marciais mistas com oito times duelando em 2025.

Nesta edição recente, o confronto entre times já aconteceu e Jackson representou o time de Phoenix, treinado por Henry Cejudo, contra Las Vegas. Por ter finalizado no primeiro round, Jackson garantiu 4 pontos para o time de Phoenix. O esquema de pontuação vai funcionar da seguinte forma: 4 pontos por finalização no primeiro round, 3 pontos caso a vitória seja por via rápida no segundo e dois pontos se acontecer no terceiro assalto. Em vitórias por decisão, o time contabiliza um ponto.

Jackson Santa Cruz contou sua experiência em mais detalhes. O plano de calcular a distância para conseguir derrubar e finalizar o oponente era uma estratégia planejada desde o início.

“O Anvar é muito perigoso com o joelho, treinei muito para evitar o joelho dele e uma das minhas estratégias era fintar a entrada de queda, jogar o overhand e entrar nas pernas, mas quando fiz isso no início da luta ele me pegou no tempo com uma joelhada de encontro que quebrou minha mandíbula. Na hora eu percebi que algo tinha ocorrido porque não conseguia morder o protetor, mas minha mente estava muito focada na estratégia e segui o plano. Consegui derrubar e finalizar.”, detalhou.

Por conta da lesão, Jackson ‘Samurai’ não tem outra escolha a não ser a recuperação. No dia 3 de setembro ele passou por uma cirurgia de reparação da mandíbula e agora ele está focado em uma recuperação completa.

“O foco agora é recuperar minha mandíbula. Passei por um cirurgia na segunda-feira, dia 3, e quando eu estiver recuperado e pronto para a ação, vamos ver quais são os planos da organização pra mim. Eu só peço que me mantenham ativo, gosto de lutar!”, pediu.

Dedicado integralmente ao MMA hoje em dia, Jackson ‘Samurai’ já foi um atleta ativo lutando Jiu-Jitsu com kimono. O faixa-preta, que sonha em entrar no UFC, obteve conquistas importantes na Arte Suave antes de entrar para o MMA. O Jiu-Jitsu é a base do atleta e ele afirma querer voltar a atuar no tatame quando esgotar as suas possibilidades nas artes marciais mistas.

“Gosto muito de treinar de kimono, sinto que os aspectos mentais que o treino e a luta de kimono trabalham são diferentes. São mais estratégicos e te forçam a pensar mais nos passos à frente do movimento. Mas o foco agora é total no MMA, a hora de fazer acontecer é agora. Mas sim, os planos para o futuro vão acontecer com a permissão de Deus, quando me retirar do MMA quero voltar às competições de Jiu-Jitsu.”, concluiu Jackson.