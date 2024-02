Há dez anos, André Galvão e Leandro Lo decidiram o ouro absoluto do Pan 2014

Share it

No meio de março de 2014, o craque meio-pesado André Galvão surpreendeu e se inscreveu no peso pesadíssimo no Pan da IBJJF – faturou o ouro, contra o habilidoso dinamarquês Alexander Trans. Já Leandro Lo estava em sua fase ágil e esguia, e disputava o peso médio. Também voltou de Irvine, na Califórnia, com o ouro, ao superar o craque pernambucano Otavio Sousa.

Após pegar as costas e eliminar Felipe “Preguiça” Pena de virada na semifinal, André foi para a decisão do absoluto. Sufoco similar ao de Leandro Lo, que tomou três vantagens de Alexander Trans e sua meia-guarda, e precisou bombardear até o fim para quase passar e virar por 4 vantagens a 3.

No domingo, 16 de março, definia-se uma guerra dos sonhos:

“Desde que eu era faixa-azul eu via o André lutar entre os grandes”, comentou Leandro Lo ao GRACIEMAG.com. “Eu ficava lá de olho, tentando aprender o que ele fazia. Fazer uma final de absoluto contra o André Galvão é um sonho para mim”.

A luta foi acirrada, e somente seria decidida nos minutos finais.

Acabou por ser um Pan dos sonhos para André naquele ano, já que o professor viu a Atos vencer, pela primeira vez no adulto, o troféu por equipes, e sua esposa Angélica Galvão ser campeã peso leve na faixa-marrom. A tática de atuar no peso pesadíssimo se mostrou acertada, já que ele liberou o meio-pesado para os colegas Guto Campos e Keenan Cornelius, que pontuaram alto ao fecharem a divisão.

André Galvão comentaria sua tática contra Lo, para o repórter de GRACIEMAG Vitor Freitas:

“Entrei na final com a tática de dar o mínimo espaço possível para o Lo, sempre abafando. Gosto de chegar à emborcada, mas com ele não foi fácil. Acho que não lutei com ninguém com a guarda parecida com a dele, pois o jogo de guarda do Lo é único. Trata-se de um verdadeiro artista marcial. No fim deu certo, e eu neutralizei no abafa. O Lo é um grande oponente, gosto dele e aprendo demais assistindo às lutas dele. E já ri muito com ele nos campeonatos. É um ótimo adversário, um casca-grossa que luta tudo que é torneio e muito gente boa. Respeito muito ele como atleta e pessoa.”