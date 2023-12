Gisele Bündchen é graduada faixa-roxa de Jiu-Jitsu

Share it

Nessa segunda-feira, 4 de dezembro, a escola dos irmãos Valente, na Flórida, teve uma festa de graduação com uma aluna acostumada com os holofotes.

A rainha das passarelas Gisele Bündchen, aos 43 anos, perfilou com seu tradicional kimoninho branco que não sai de moda, aguardou sua vez e caminhou, de rabo-de-cavalo, para receber sua aguardada faixa-roxa.

Em novembro, ela comentou como o Jiu-Jitsu se tornou parte de sua rotina.

“Me interessei muito pela filosofia”, disse à revista “Dust”, em artigo postado no site dos Irmãos Pedro, Guilherme e Joaquim Valente. “Parecia muito alinhado com o que acredito e procuro na minha vida, e como tenho um caminho para me desenvolver e me tornar a melhor versão de mim mesmo.”

Gisele comentou como o Jiu-Jitsu a ajuda a estar mais relaxada, equilibrada e tranquila, nos momentos de estresse mental:

“Eu me tornei uma ouvinte melhor quando converso. E aprendi a relaxar quando as coisas se complicam.”

O Jiu-Jitsu, suas técnicas e seu papel de “ferramenta empoderadora”, como ela diz, conquistaram toda a família Bündchen. Hoje, seu filho Benjamin e a filha Vivian também treinam defesa pessoal com os Valente.

“Obrigado aos Valente por ensinarem essa arte incrível capaz de mudar tantas vidas”, postou a estrela em suas redes, em livre tradução do inglês.

Bündchen começou a treinar após a pandemia, ao procurar uma escola de Jiu-Jitsu e defesa pessoal para seu filhão de 13 anos, em Miami.