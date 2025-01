Gabi, Tainan, Pato, Adam e Cantareira brilham no Europeu 2025 em Lisboa

Share it

Após nove dias de lutas eletrizantes e mais de 6 mil competidores inscritos, o Campeonato Europeu da IBJJF voltou a coroar grandes craques em Lisboa, no evento que abre a temporada do Jiu-Jitsu em 2025.

No absoluto feminino, a fenomenal rainha Gabi Pessanha finalizou sua antiga rival Yara Soares na chave de tornozelo para garantir, novamente, o ouro duplo, no sábado 25 de janeiro, dia de encerramento do torneio.

Gabi já havia finalizado Yara a final do superpesado – também no tornozelo, com a mesma técnica que usaria na grande final do aberto.

No masculino, Luis Fernando Cantareira, exímio pegador de costas da equipe Fratres, foi o campeão no peso e no absoluto.

O burburinho ficou por conta da desclassificação dupla na final, quando Marcus Vinicius “Scooby” Siqueira (Alliance) e Marcos Carrozzino (GFTeam) foram eliminados por falta de combatividade. Luis, que havia perdido por uma queda para Scooby na semifinal, voltou ao tatame com a esperança renovada. Ele então raspou Leonardo Ferreira, da Alliance, para conquistar o ouro mais desejado do evento, por 2 a 0.

Outro destaque foi para a guerra no peso-pena, em que Diego Pato venceu Kennedy Maciel por 2 a 0, com uma bonita raspagem na final. No peso pesado, Adam Wardzinski voltou a vencer, após despachar Leonardo Ferreira, o finalista do absoluto, com seu estrangulamento de gola.

No master, velhos mestres e professores levantaram seus alunos e familiares, como os campeões Xande Ribeiro, Bruno Bastos e Julio Cesar Pereira, de faixa vermelha e branca na cintura.

Para os resultados completos, visite IBJJF.com.

Confira quem levou o ouro no adulto, em solo português:

Peso-galo: Yuri Soares (Melqui Galvão JJ)

Pluma: Diogo Reis (Melqui Galvão JJ)

Pena: Diego “Pato” Batista (AOJ)

Leve: Leonardo Oliveira (KSA Team)

Médio: Tainan Dalpra (AOJ)

Meio-Pesado: Davi Menezes (Focus Jiu-Jitsu)

Pesado: Adam Wardzinski (CheckMat)

Superpesado: Windson Torres (Gracie Barra)

Pesadíssimo: Luis Fernando Cantareira (Fratres BJJ)

Absoluto: Luis Fernando Cantareira (Fratres BJJ)

Feminino:

Galo: Thaís Loureiro (Atos Jiu-Jitsu)

Pluma: Mayssa Bastos (AOJ)

Pena: Larissa Campos Carvalho (AOJ)

Leve: Janaína Maia (AOJ)

Médio: Vannessa Griffin (Team Lloyd Irvin)

Meio-Pesado: Ingridd Alves (DreamArt)

Pesado: Melissa Stricker (Alliance)

Superpesado: Gabi Pessanha (Infight JJ)

Absoluto: Gabi Pessanha (Infight JJ)