Confira tudo sobre a vitória de Musumeci no One FC

Share it

Tetracampeão mundial de Jiu-Jitsu, Mikey Musumeci adicionou mais um feito histórico na carreira. O americano derrotou o brasileiro Cleber Clandestino por decisão unânime e conquistou o primeiro cinturão peso-mosca de grappling do One Championship, disputado na última sexta-feira, em Singapura. Além do título, Musumeci garantiu o prêmio de 50 mil dólares (R$ 258 mil na cotação atual) pela performance na luta co-principal do One on Prime Video 2: Xiong x Lee III.

Musumeci provou que está adaptado ao grappling e desempatou a trilogia contra Clandestino sem deixar o rival tomar as rédeas do duelo. Apesar de ter puxado para a guarda logo nos segundos iniciais, o americano tomou a iniciativa a buscou ataques na chave de calcanhar quando o brasileiro dava alguma brecha. Mikey foi incisivo por baixo e neutralizou as ações do oponente. Clandestino apostou em transições rápidas para tentar passar a guarda, mas Musumeci conteve o ímpeto do brasileiro com maestria.

O combate ganhou doses de emoção conforme o decorrer do relógio. Com o resultado indefinido, ambos os lutadores adotaram postura ofensiva em busca da finalização. E foi o americano quem chegou mais perto de conseguir a submissão. Musumeci encaixou uma chave de calcanhar e impôs muita pressão. No entanto, Clandestino girou e conseguiu defender o poderoso ataque do adversário. Após 10 minutos eletrizantes, Musumeci levou a melhor de forma unânime da decisão dos árbitros.

Na luta principal do evento, a chinesa Xiong Jing derrotou Angela Lee por decisão unânime e manteve o cinturão peso-palha feminino da organização. Com o resultado, Xiong chegou a dois triunfos em três embates diante de Hill, detentora do título peso-átomo do One.

A chinesa apresentou um boxe bem alinhado, controlou a distância e dominou as principais da luta. Por pouco, Jing não liquidou a fatura no primeiro round. Xiong conectou golpes duros, apertou o passo e derrubou a adversária ao impor volume avassalador na trocação. Porém, Hill tentou uma queda e freou o ímpeto da adversária. Dominante do começo ao fim, Jing praticamente não foi ameaçada e construiu a vitória com certa tranquilidade.

Confira abaixo os resultados completos do evento:

One on Prime Video 2

Singapura

Sexta-feira, 30 de setembro de 2022

Card principal

MMA: Xiong Jing Nan derrotou Angela Lee por decisão unânime dos árbitros

Grappling: Mikey Musumeci derrotouCleber Clandestino por decisão unânime dos árbitros

MMA: Stamp Fairtex derrotou Jihin Radzuan por decisão unânime dos árbitros

MMA: Ilya Freymanov derrotou Martin Nguyen por nocaute técnico no R1

MMA: Halil Amir derrotou Timofey Nastyukhin por nocaute no R2

Card preliminar

Kickboxing: Marat Grigorian derrotou Tayfun Ozcan por decisão unânime dos árbitros

MMA: Oh Ho Taek derrotou Ryogo Takahashi por decisão dividida dos árbitros

Muay Thai: Anissa Meksen derrotou Dangkongfah Banchamek por decisão unânime dos árbitros

Kickboxing: Rade Opacic derrotou Giannis Stoforidis por nocaute no R2