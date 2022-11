Como finalizar rápido no cem-quilos, com professor Luiz Dias

Share it

Para a aula de hoje, o experiente faixa-preta Luiz Dias, professor da GAS Jiu-Jitsu, sediada no bairro das Laranjeiras, no Rio de Janeiro, preparou uma armadilha para você surpreender o adversário a partir do cem-quilos nos treinos sem kimono. Trata-se de um ataque simples e eficaz.

Observe que o professor Luiz Dias passa o braço por baixo do braço do adversário a fim de tirar a amplitude dele, contorna e faz a popular pegada “mão com mão”. Em seguida, Luiz pressiona o plexo sobre o tríceps do oponente para conseguir a finalização.

Confira a aula no vídeo abaixo, e bons treinos.