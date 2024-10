As lições de Jiu-Jitsu do campeão Eduardo Inojosa

Share it

Quais os benefícios que um professor de Jiu-Jitsu oferece às pessoas e à comunidade onde ele atua?

EDUARDO INOJOSA: Além de disseminar os fundamentos da defesa pessoal, do respeito e da disciplina, nós, professores de Jiu-Jitsu, fortalecemos as pessoas no que diz respeito à vida saudável, tanto do ponto de vista físico, como também mental, e aqui me refiro ao estímulo da autoconfiança, do autocontrole, fazer com que as pessoas sejam capazes de superar situações de adversidade. Nós, professores, estimulamos os alunos a adotarem valores positivos. Que os alunos se tornem resilientes e comecem a pensar melhor sob pressão. Não só no tatame, mas também no dia a dia.



Além de ensinar Jiu-Jitsu, você tem uma carreira vitoriosa como competidor. Quais foram as suas principais conquistas e o que você aprendeu com elas?

Pra mim foi na faixa-roxa, em 2007, quando ganhei o Campeonato Brasileiro da IBJJF, um dos primeiros grandes campeonatos que disputei. Também fui vice-campeão brasileiro faixa-preta em 2015. Em 2017, realizei um sonho: ser campeão no Brasileiro de Equipes representando a escola Ribeiro Jiu-Jitsu. Também fui destaque nos Grand Slams da AJP do Rio, em 2021 e 2022. Com toda essa jornada, aprendi a ter muita disciplina e resiliência, pois para se preparar e participar dessas competições o atleta tem que estar muito bem, não só fisicamente mas mentalmente, e sempre trabalhar com o longo prazo.

Qual é o seu grande objetivo para o futuro da carreira?

Meu objetivo é focar em treinos para competições e voltar a competir, pois isso vai me aperfeiçoar como faixa-preta, e também vai ajudar a mostrar na prática para meus alunos tudo que eu ensino nas aulas. Ao competir, adquiro muito mais conhecimento. Acelero minha evolução. E, como bem sabemos, o conhecimento nunca acaba, você sempre terá algo a aprender na arte suave.

Quando alguém hesita em treinar Jiu-Jitsu, o que você costuma dizer para convencer essa pessoa a vestir o kimono e começar a jornada na arte suave?

Primeiro eu procuro ouvir a pessoa e entender os objetivos dela, para assim poder identificar como o Jiu-Jitsu pode agregar valores positivos à vida dessa pessoa.

Quem é o seu grande ídolo na carreira, aquela pessoa que serve como diretriz nas suas grandes decisões? Por quê?

Meu ídolo é o meu conterrâneo Xande Ribeiro. Por tudo que ele conquistou e representa para o Jiu-Jitsu, um homem humilde, que nunca mudou o jeito de ser por conta do sucesso. Eu já era fã dele em 2016, quando tive o privilégio de conviver bastante com o Xande. Aprendi muito com ele nos treinos. Baita referência de atleta, empresário e pessoa.

Qual é a frase motivacional que você gosta de repetir para você mesmo quando está passando por uma situação difícil?

Nunca desista, você está um centímetro mais perto do que estava ontem, hoje é um novo dia. Eu posso! Além de que, minha família e aqueles que amo me motivam mais do que tudo, se eles estão bem, saudáveis ​​e felizes, é tudo o que preciso. Eu só sei que tudo vai dar certo.