As dicas do professor Ulpiano para sua academia crescer

Após mais de 25 anos de Jiu-Jitsu – ele começou a treinar em Minas Gerais em 1998 – o professor Ulpiano Malachias hoje comanda alguns dos dojos mais bonitos, completos e confortáveis da GB nos Estados Unidos.

A fórmula é a velha conhecida: carinho pelos alunos, atenção obsessiva aos detalhes, conversas francas com os mestres e ouvidos abertos para as oportunidades. Foi assim que o campeão da GB foi parar em Houston, Texas, onde começou sua trajetória de gestor de escolas, com academias amplas e com centenas de alunos pagantes – competidores ou não.

O professor de escolas como a GB River Oaks deu ao GRACIEMAG.com algumas dicas de como perseguir o sucesso. Confira!

1. Aproveite quando a sorte sorrir

Após se mudar de Minas Gerais para os Estados Unidos, o perseverante Piano arrumou seu primeiro trabalho num bar chamado Zabumba, em Venice, California. Quem por manobras do destilo por lá trabalhava como atendente? Riane Gracie, uma das filhas de Rorion. Nas horas vagas de garçom, em 2004, o sortudo faixa-marrom foi aprovado como sparring de Royce, quando aprendeu lições e técnicas de defesa pessoal para a vida toda. E que ele usa até hoje, 20 anos depois.

2. Tenha um sonho, mas entenda que a vida é feita de encruzilhadas

Ulpiano foi para a Califórnia com o sonho de se tornar um astro do UFC. Quando mestre Carlos Gracie Jr se mudou para os Estados Unidos, o campeão percebeu que ensinar também estava no seu sangue. Seguiu as lições do mestre, aprendeu muito e abriu uma das primeiras academias GB na Califórnia, em Santa Ana. Se a trajetória no MMA profissional não saiu como o sonhado, ele se tornou uma referência de gestor de escolas, e passou a ensinar e formar muitos outros jovens com sonhos parecidos com aquele que um dia teve. Há muitos caminhos para você ter sucesso.

3. Jiu-Jitsu não é só competir

Campeonatos têm seu lugar no ambiente do Jiu-Jitsu, mas devemos enxergar a arte como uma ferramenta vital para todos os caminhos da vida, e para alunos de todos os perfis e idades. O professor pode e deve incentivar quem tem a flama da competição nos olhos, mas os campeonatos não devem ser o foco exclusivo de uma academia de Jiu-Jitsu. Pois isso há de espantar 80% de seus alunos e clientes em potencial.

4. Invista tempo e recursos em aulas infantis

Professores que investiram horas, dias e semanas para formar bons alunos na turma infantil sempre colhem o benefício. Crianças e jovens ficam na academia por muitos anos, atraem a família e, após algumas décadas, podem até render valiosas medalhas de ouro ao mestre. E ainda serão os instrutores e professores capacitados do seu time um dia.

5. Lealdade e cuidado com seu time

Sua meta deve ser a de contusão zero entre os alunos. Quem se machuca larga os treinos por meses, isso se não largar o Jiu-Jitsu para sempre. Organize as turmas e horários com inteligência. Cuide bem de quem é seu pupilo.