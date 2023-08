Aprimore sua guarda fechada nesta aula na Nova Geração Leblon

Share it

Se você ainda não confia na sua guarda fechada, o professor Marcelo Briggs, da Nova Geração Leblon, tem um ou dois macetes. O faixa-preta tem se destacado nas competições e tem esta carta na manga como um de seus truques.

No tradicional tatame da escola GMI Nova Geração Leblon, Briggs nos ensinou um detalhe crucial para executar o ataque com perfeição. Repare em como ele faz a pegada firme na gola e quebra a postura do passador.

Em seguida, foge o quadril, domina o braço do adversário e eleva as pernas. Para defender o ataque, o oponente tende a amassar para tentar reduzir a pressão sobre o braço. Eis aí o segredo da posição: trocar a pegada e segurar a própria perna.

Na sequência, o faixa-preta da NG Leblon utiliza a mão livre para laçar a perna e fazer a alavanca a fim de desequilibrar o adversário. Logo, basta apenas esticar o braço dele e erguer o quadril para concluir a finalização.

Confira a aula no vídeo a seguir, e bons estudos.

