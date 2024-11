ADXC 7: Rodolfo Vieira, Miyao e Gesias em ação neste domingo

Share it

A apenas alguns dias da noite do evento, o ADXC 7 ganhou mais alguns integrantes importantes no card. Além das estrelas já confirmadas como Rodolfo Vieira, Paulo Miyao, Gesias Cavalcante e Meyram Alves nas lutas principais, a edição de estreia no Rio de Janeiro terá também Robson Gracie como representante da família mais tradicional do Jiu-Jitsu mundial, Antônio Braga Neto, ex-atleta do UFC, e Daniel Barbosa “220”, em uma apresentação preliminar entre duas promessas infantis. No total, serão 16 lutas, todas transmitidas ao vivo pela plataforma online tx7.com, a partir das 19h.

Antes de entrar em ação no ADXC 7, as estrelas do evento se reunirão nesta sexta-feira, 15, em uma coletiva de imprensa e encontro com os fãs, no Rio Centro, às 12h. A cerimônia é uma boa oportunidade de ouvir os atletas e de aquecer o clima antes das lutas. Na mesma cerimônia acontecerão as tradicionais encaradas entre todos os participantes do card. Já a pesagem oficial será realizada na manhã seguinte, no sábado, 16, no próprio hotel onde os lutadores e as delegações estão hospedadas.

Rodolfo Vieira e Paulo Miyao agitam lutas principais

As duas lutas principais do ADXC 7 prometem muitas emoções e nostalgia aos fãs de Jiu Jitsu. De quimono, o pai do berimbolo Paulo Miyao volta a ser protagonista de um grande evento aos 33 anos. Ele terá pela frente o promissor Júnior Righetti, da Alliance, que foi promovido recentemente à faixa preta depois de fazer história na faixa marrom. Já sem quimono, a lenda Rodolfo Vieira retorna às suas raízes após cinco anos se dedicando exclusivamente ao MMA. O brasileiro cinco vezes campeão do Abu Dhabi World Pro enfrenta o norte-americano Derek Brunson, em um duelo que tem tudo para ser o mais empolgante da noite.

Co-evento principal tem Meyram, Piter Frank e Gesias Cavalcante

Bicampeão do Abu Dhabi World Pro, Meyram Maquiné chega ao ADXC já com prestígio. O jovem prodígio será uma das estrelas do co-evento principal de quimono, no qual enfrentará o norte-americano Sebastian Serpa. Meyram, que é famoso pela sua velocidade e imprevisibilidade, tem tudo para ser um dos destaques da noite. Já no duelo sem quimono, dois atletas experientes e acostumados a dar show se encontram pela primeira vez. O faixa preta carioca Gesias Cavalcante, famoso pelas suas conquistas no MMA, encara Piter Frank, atleta multicampeão de Jiu Jitsu conhecido pelos seus armlocks voadores.

Pesos pesados são destaque no card principal

O card principal separou alguns duelos pesados para os fãs. Antonio Assef, o Dr. Porrada, retorna ao octógono do ADXC em busca da sua primeira vitória contra Leonardo Nascimento. Também na categoria até 120kg, Antônio Braga Neto, ex-UFC, faz a sua estreia no evento contra Marcus Oliveira. Na mesma categoria, Henrique Ceconi tenta se recuperar da derrota para Roberto Cyborg no ADXC 3 diante do uruguaio Javier Zaruski. Do outro lado da balança, Ana Carolina Vieira, irmã de Rodolfo Vieira, enfrenta a francesa Aurelie Le Vern, pela categoria das leves, e o talentoso norueguês Espen Mathiesen encara o brasileiro Lucas Valente, entre os meio-médios.

Ruan Alvarenga e Helena Craver em destaque nas preliminares

No Grappling, o brasileiro Ruan Alvarenga retorna ao cage do ADXC para buscar sua segunda vitória, mas terá que lidar com o russo Mukhammad Shakhbanov, um poderoso atleta de MMA. Enquanto isso, a prodígio americana Helena Crevar faz sua estreia no ADXC contra a brasileira Sabrina de Sousa, da Nova União. No lado do Jiu-Jitsu, o atleta francês Kalim Mastouri está de volta ao evento contra o estreante brasileiro Ronys Torres. Nas outras duas lutas, quatro estreias. Luiz Felipe Santos, da Alliance, encara Henrique Russi, da Checkmat, enquanto a brasileira Jessica Caroline terá pela frente a conterrânea Eliana Carauni.

Apresentações infantis abrem o card

O ADXC 7 preparou uma novidade para os fãs nesta edição do Rio de Janeiro. Antes da lutas profissionais, o card terá três apresentações infantis. Destaque para Daniel Barbosa, o “220v”, que com apenas 12 anos já coleciona diversos títulos importantes no cenário amador do esporte e é acompanhado de perto por mais de 300 mil fãs nas redes sociais. Ele enfrentará o Matheus Fonseca, na categoria até 42kg, sem quimono. Confira abaixo o card completo.

ADXC 7

Rio Centro, Rio de Janeiro, BR

Domingo, 17 de novembro de 2024

19h (de Brasíla)

LUTA PRINCIPAL

Grappling Peso Pesado

Rodolfo Vieira (Brazil) vs Derek Brunson (USA)

Jiu-Jitsu Peso-pena

Paulo Miyao (Brazil) vs Junior Righetti (Brazil)

CO-LUTA PRINCIPAL

Grappling peso médio

Piter Frank (Brazil) vs Gesias Cavalcante (Brazil)

Jiu-Jitsu Peso leve

Meyram Maquine (Brazil) vs Sebastian Serpa (USA)

CARD PRINCIPAL

Grappling peso leve

Ana Carolina Vieira (Brazil) vs Aurelie Le Vern (France)

Jiu-Jitsu peso meio-médio

Espen Mathiesen (Norway) vs Lucas Valente (Brazil)

Grappling peso pesado

Antonio Assef (Brazil) vs Leonardo Nascimento (Brazil)

Jiu-Jitsu peso pesado

Antonio Braga Neto (Brazil) vs Marcus Oliveira (Brazil)

Grappling peso pesado

Henrique Ceconi (Brazil) vs Javier Zaruski (Uruguay)

CARD PRELIMINAR

Jiu-Jitsu peso palha

Jessica Caroline (Brazil) vs Eliana Carauni (Argentina)

Grappling peso combinado

Ruan Alvarenga (Brazil) vs Shakhbanov Mukhammad (Russia)

Jiu-Jitsu peso médio

Kalim Mastouri (France) vs Ronys Torres (Brazil)

Grappling peso pena

Helena Crevar (USA) vs Sabrina De Sousa (Brazil)

Jiu-Jitsu peso médio

Luiz Felipe Santos (Brazil) vs Henrique Russi (Brazil)

APRESENTAÇÃO INFANTIL

Grappling (42 KG)

Daniel Barbosa (Brazil) vs Matheus Fonseca (Brazil)

Jiu-Jitsu (42 KG)

Pietro Baseggio (Brazil) vs Miguel Vieira (Brazil)

Jiu-Jitsu

Matheus Avelino (Brazil) vs Saeed Al Nuaimi (UAE)