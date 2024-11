ADXC 7: Rodolfo finaliza Brunson, Miyao vence e Meyram brilha

Share it

O Rio de Janeiro foi palco de mais uma edição histórica do ADXC 7, realizada no último domingo, 17 de novembro, no Riocentro. O evento, que contou com 17 lutas de altíssimo nível, celebrou as artes marciais com performances inesquecíveis e momentos que emocionaram o público presente. Entre os destaques, o brasileiro Rodolfo Vieira e o renomado Paulo Miyao mostraram por que são referências no esporte.

Na luta principal, Rodolfo Vieira enfrentou o experiente norte-americano Derek Brunson em um duelo marcado pela tensão inicial e a explosão de técnica do brasileiro no segundo round. Após um início cauteloso, onde Brunson levou vantagem, Rodolfo ajustou sua estratégia e aproveitou um descuido do adversário para aplicar seu clássico katagatame, finalizando a luta com maestria. Após o combate, Rodolfo abriu o coração ao falar sobre a pressão de lutar em casa.

“Eu falei que não estava sentindo a pressão, mas agora sinto que tirei um caminhão das costas. Fazia muito tempo que não lutava no Brasil, com minha família, meu mestre Júlio e amigos por perto. Tive uma lesão nas costas e treinei mais guarda, mas no fim, deu tudo certo”, afirmou Rodolfo, visivelmente emocionado.

No confronto principal de quimono, Paulo Miyao, aos 33 anos, deu uma verdadeira aula de Jiu-Jitsu contra o jovem talento Júnior Righetti, da Alliance. Em cinco rounds, Miyao controlou o combate e venceu por decisão unânime, provando que ainda pode competir com a elite mundial. Apesar da vitória, o bicampeão do Abu Dhabi World Pro reconheceu o desafio do formato do ADXC.

“Meu estilo não é tão explosivo, então os rounds curtos dificultam buscar a finalização. Mesmo assim, estou feliz com minha luta e quero voltar para construir história no evento”, declarou Miyao, que já projeta um possível duelo contra o astro dos Emirados Árabes Unidos, Zayed Alkatheeri.

Co-eventos principais têm show dentro e fora do cage

O co-evento principal sem quimono foi um espetáculo à parte. Gesias Cavalcante e Piter Frank levantaram o público antes mesmo de pisarem no octógono. Gesias, acompanhado do rapper MC Marechal, trouxe rimas improvisadas que narravam sua jornada, enquanto Piter chegou de skate, combinando hip hop e atitude. A luta foi intensa, com ambos os atletas buscando finalizações em ritmo frenético. Melhor para Gesias, que controlou a luta e garantiu a vitória por decisão unânime.

Outro grande momento foi a atuação do manauara Meyram Maquiné, que finalizou o norte-americano Sebastian Serpa com um armlock espetacular logo no início do primeiro round. Sempre carismático, Meyram brincou após receber o prêmio de performance da noite.

“Peço desculpas por não ter dado um show mais longo. Prometo que na próxima vou tentar demorar um pouco mais, mas sabe como é, tenho mais lutas para vencer e preciso descansar”, ironizou, arrancando risos da plateia.

Card principal

No card principal, destaque para a francesa Aurelie Le Vern, que venceu a brasileira Ana Carolina Vieira, a Baby, por decisão unânime após uma atuação de gala. Quem também surpreendeu foi o carioca Leonardo Nascimento, o Chocolate, que ditou o ritmo da luta e superou o favorito Antonio Assef, também por decisão unânime. Emoção também não faltou no duelo entre Henrique Ceconi e Javier Zaruski, que travaram uma guerra ao longo dos três rounds, com vitória do brasileiro.

Card Preliminar

No card preliminar, brilharam Ruan Alvarenga e a jovem Helena Crevar. Com um estilo de luta muito dinâmico, o brasileiro se impôs diante da força do russo Mukhammad Shakhbanov e ficou com o troféu após três rounds. Já a norte-americana provou ser uma das grandes revelações do Jiu Jitsu feminino e finalizou a brasileira Sabrina de Sousa com uma chave de calcanhar justíssima.

Card de apresentação

As três primeiras lutas da noite surpreenderam pelo alto nível técnico dos atletas apesar da pouca idade. Com apenas 12 anos, Daniel 220v mostrou todo seu repertório ao longo dos três rounds e finalizou Matheus Fonseca com um mata-leão. Já o emiradense Saaed Alnuaimi superou o brasileiro Matheus Avelino com um belo triângulo, mostrando a evolução do Jiu Jitsu nos Emirados Árabes Unidos. Confira abaixo os resultados completos do ADXC 7.

ADXC 7 – Rio de Janeiro

Rodolfo Vieira finalizou Derek Brunson, com um katagatame, no 1R;

Paulo Miyao venceu Júnior Righetti, por decisão unânime;

Gesias Cavalcante venceu Piter Frank, por decisão unânime;

Meyram Maquiné finalizou Sebastian Serpa, com um armlock, no 1R;

Aurelie Le Vern venceu Ana Carolina Vieira, por decisão unânime;

Lucas Valente venceu Espen Mathiesen, por decisão unânime;

Leonardo Nascimento venceu Antonio Assef, por decisão unânime;

Marcus Oliveira venceu Antônio Braga Neto, por decisão unânime;

Henrique Ceconi venceu Javier Zaruski, por decisão unânime;

Jessica Caroline venceu Eliane Carauni, por decisão unânime;

Ruan Alvarenga venceu Mukhammad Shakhbanov, por decisão unânime;

Kalim Mastouri finalizou Ronys Torres, com um armolck, no 1R;

Helena Crevar finalizou Sabrina de Sousa, com uma chave de calcanhar, no 2R;

Luiz Felipe Santos finalizou Henrique Russi, com uma chave de tornozelo, no 2R;

Saeed Alnuaimi finalizou Matheus Avelino, com um triângulo, no 3R;

Daniel Barbosa 220v finalizou Matheus Fonseca, com um mata leão, no 3R;

Pietro Baseggio venceu Miguel Vieira, por decisão unânime.