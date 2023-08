A repercussão do acidente fatal que levou Octavio “Ratinho Couto

Share it

Diversos amigos, alunos e parceiros de luta do professor Octavio “Ratinho” Couto, falecido ontem aos 52 anos na Itália após queda fatal à beira do turístico lago Como, postaram suas lembranças e tributo ao aluno de Romero Jacaré, faixa-preta da Alliance que depois daria aulas na Brasa e Akxe BJJ, na Barra da Tijuca.

Nossa equipe colheu alguns dos depoimentos mais significativos entre as centenas de homenagens a Ratinho.

– Roger Gracie:

“Foi um final de semana lindo a celebrar a união de duas grandes pessoas, Rafael e Jordan Lang. Infelizmente, com um acidente trágico, e a perda de um querido amigo. Octavio Ratinho estará sempre em nossos corações.”

– Chico Mendes:

“A comunidade do Jiu-Jitsu perdeu um de seus mais técnicos professores, e um de seus caras mais legais. Foi ele que me ensinou a ensinar Jiu-Jitsu, e me mostrou que ensinar Jiu-Jitsu não era sobre medalhas de ouro, e sim mudar vidas e transformar pessoas. Em 1997, meus pais estavam se divorciando, meu professor Leozinho Vieira estava em São Paulo e eu não tinha com quem treinar. Ele me viu em Ipanema, perguntou se eu ia lutar a Copa Serrano e, ao ouvir que não estava treinando direito, me convidou para aparecer na Akxe. Ali mudei minha visão sobre o Jiu-Jitsu. Obrigado, Ratinho, Ratin, Tinrrá, Ratazana, Tio e tantos outros apelidos seus! Você certamente fez o nosso Jiu-Jitsu melhor.”

– Tiago Asfora:

“O mundo nos prega peças impossíveis de entender. Eu treinava na Nova Geração, ele, na Strike, do lado. Sempre escutei que ele era diferenciado na arte de ensinar. Cheguei a lutar com ele num desafio casado. Até que fui treinar na Alliance Barra, atual Akxe, e eles me acolheram de modo incrível, parecia que eu era cria dele e do Vini. E enfim entendi todo o burburinho que ouvia. Como ele conseguia enxergar tantos detalhes nas posições? Anos depois, resolveu explorar o mundo e voltava ao Rio só de vez em quando. Falava que não queria mais uma academia fixa, para conquistar a liberdade e passar mais tempo com a filha. Muito obrigado Ratinho, e descanse em paz. Seu astral, seu sorriso, sua elegância e seus ensinamentos serão sempre lembrados. Como sempre disse: sou seu fã!”

– Rodrigo Comprido:

“Ratinho, muito obrigado por tudo. Sou muito grato por ter tido um amigo como você na minha vida. Aproveita o paraíso!”

Relembre o professor em ação no vídeo a seguir, e deixe seu recado e seu tributo ao faixa-preta.