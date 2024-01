A repercussão da morte brutal e sem sentido do professor Diego Braga

Share it

Atleta com 32 lutas profissionais de MMA, o treinador Diego Braga, da equipe Tropa Thai, teve sua motocicleta furtada na garagem de casa, no Rio.

O veterano do Shooto então decidiu investigar o sumiço por conta própria e foi parar nas proximidades, no morro do Banco, no Itanhangá, onde foi morto por traficantes.

Primeiro preso no caso, Tauã da Silva contou a PMs que o professor de muay thai foi ao local para “desenrolar a entrega da moto”, segundo o portal Metropoles. Os traficantes teriam tomado o celular do professor, encontrado contatos de ex-manda-chuvas do morro e o viram como inimigo.

A moto foi encontrada na terça por policiais da delegacia de homicídios, na comunidade.

Confira a seguir parte da imensa repercussão pela partida prematura de Diego Braga, nas redes sociais.

“Não tenho palavras para descrever o pai e amigo mais foda do mundo menque eu tive. Estará sempre em meu coração, e continuarei te honrando até o fim. Gratidão eterna por tudo, um dia te abraçarei novamente. Continue cuidando de mim como sempre cuidou, te amo!”

~ Gabriel Braga

“Ele era conhecido na comunidade (do Morro do Banco), e por isso foi tentar recuperar a moto. Infelizmente foi encontrado já morto. Uma covardia terrível, sem sentido nenhum. Aonde essa violência vai parar?”

~ Rodrigo Minotauro

“Meu irmão Diego, compartilhamos momentos mais grandiosos do que pequenos. Trabalhamos, mas também nos divertimos e rimos muito. Se Deus nos concedesse mais tempo juntos, possivelmente a gente iria morrer de tanto rir. Até logo, meu irmão.”

~ Anderson Silva

“Você tinha um coração raro, e uma energia ótima. Obrigado por toda ajuda que me deu nos treinos e por sua dedicação e carinho, inclusive no hospital quando abri o supercílio outro dia. Ainda sem acreditar que fizeram esta covardia contigo.”

~ Rodolfo Vieira

“Diego era um lutador completo, e para mim um símbolo do Ruas Vale-Tudo, bom de nocaute e de finalizaçőes.”

~ Marcelo Alonso, repórter