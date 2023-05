A atuação imponente da monarca Gabi Pessanha no Brasileiro 2023

Share it

Sonhe. Acredite. Realize. Foram as palavras que a rainha Gabi Pessanha estampou na parte de trás de seu kimono no Brasileiro 2023. Esse mantra guiou a carioca ao ouro duplo no maior torneio de Jiu-Jitsu do país. A estrela da Cidade de Deus encantou o público presente no Ginásio Poliesportivo José Correa, em Barueri, São Paulo, com mais uma atuação de gala.

Gabi obteve 100% de letalidade no absoluto. A carioca finalizou as quatro lutas que disputou e usou os estrangulamentos e a chave de pé como principais armas para derrotar as adversárias. A atleta da Infight também foi dominante no superpesado. Ela se impôs na divisão e confirmou o favoritismo ao bater Roberta Pessoa por 13 a 2 na final.

Gabi consolida sua hegemonia no Jiu-Jitsu feminino a cada competição. Ela conquistou o ouro duplo nos três principais torneios da IBJJF neste ano – Europeu, Pan e Brasileiro – e se aproxima do duplo Grand Slam. A aluna de Marcio de Deus já alcançou esta façanha na temporada passada e pode conquistar um feito inédito entre as mulheres: o tricampeonato absoluto consecutivo.

Aos 22 anos, Gabi já é tetracampeã mundial na faixa-preta e mostra-se mais brilhante a cada desempenho. A fenomenal faixa-preta oferece poucas brechas e usa sua habilidosa guarda para arquitetar raspagens e executar estrangulamentos. Além de ser uma competidora formidável, a monarca inspira a comunidade do Jiu-Jitsu com sua força de vontade que a guia rumo à vitória dentro e fora dos tatames. Ela usa uma lição de seu professor como combustível para superar os obstáculos.

“Eu luto com muita vontade e com muito coração. Tenho uma frase que sempre carrego comigo: lute como se fosse o último campeonato da sua vida, afirmou Gabi, em entrevista ao GRACIEMAG.com, após vencer o Mundial 2022. “Meu professor sempre ensinou muito isso. Na minha primeira final de Campeonato Mundial, ele falou que a técnica e a força não iriam sobressair, e sim quem quiser mais. E eu sempre estou faminta”, reforça a multicampeã.

Gabi é referência na Cidade de Deus e é espelho para os jovens atletas da comunidade. No mês passado, foi homenageada ao dar nome a uma praça no bairro onde nasceu e mora até hoje. A Praça Gabi Pessanha foi parte do prêmio dado pela JUV-Rio – Secretaria Especial da Juventude Carioca.

Cada campeonato é um capítulo da vitoriosa carreira que a craque escreve sua história no Jiu-Jitsu. Diante de tremenda dominância aos 22 anos, quem há de pará-la?