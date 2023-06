6 macetes para ser um córner eficiente e vencedor, com Vinicius Draculino

Share it

O professor Vinicius “Draculino” Magalhães, fundador da famigerada Gracie Barra BH, celeiro formador de craques como Felipe Pena, Romulo, Barral, Claudio Caloquinha “Mattos”, entre outros, viu mais uma aluna sua brilhar na Pirâmide de Long Beach, na Califórnia, no último domingo, 4 de junho.

Trata-se da agora tetracampeã mundial Andressa Cintra, que levou o ouro no peso médio ao derrotar Thalyta Silva na final por desclassificação. Dracu esteve à beira do tatame para acompanhar e dar conselhos valiosos a sua aluna na Gracie Barra Texas.

Após a disputa do Mundial 2023, o professor Vinicius Draculino compartilhou suas dicas com a equipe do GRACIEMAG.com para você ser um córner eficiente e vencedor no Jiu-Jitsu. Confira a seguir.

1. Abra mão do ego

Deixe sua vaidade de lado e realmente queira a vitória do seu atleta mais do que o holofote de ser córner de um campeão ou campeã.

2. Conheça o jogo do seu atleta

Entenda a fundo os defeitos e qualidades técnicas do seu atleta e crie uma estratégia técnica a partir desse conhecimento.

3. Acompanhe as regras atuais

Esteja sempre atualizado com as técnicas e tendências do Jiu-Jitsu atual.

4. Saiba quem é a pessoa além do lado lutador

Entenda a psique do seu atleta a fundo. Saiba incentivar a alma e mente dele ou dela de acordo com isso.

5. Instrua no momento certo

Saiba a hora de falar e a hora de ficar calado ali na beira do tatame. Tem muito “gritador” hoje em dia e pouco técnico.

6. Encoraje-o a enfrentar os desafios

Deixe seu atleta saber que a admiração, respeito e amor por ela ou ele não mudam pela vitória ou derrota. Mas lembre a eles, sempre, que nós nunca aceitaremos frouxidão e derrotismo. Só queremos que deixem tudo e mais um pouco no tatame sempre. Oss!