5 lições de vida do eterno Eder Jofre, mito do boxe

O mundo do esporte recebeu uma triste notícia. Lenda do Boxe, Eder Jofre morreu na madrugada deste domingo, aos 86 anos, numa clínica localizada de Embu das Artes, no munício de São Paulo. O ex-pugilista perdeu uma inglória batalha contra complicações de uma pandemia. Ele sofria de encefalopatia traumática crônica, doença neurológica provocada por impacto na cabeça.

O eterno “Galo de Ouro” brilhou nos ringues e inspirou gerações de pugilistas. Único brasileiro a integrar o Hall da Fama do boxe, Eder Jofre teve papel fundamental na popularização da modalidade no Brasil e deixa um legado imensurável para o esporte.

O “Galo de Ouro” se tornou tricampeão mundial, com títulos nos pesos galo e pena. Jofre estreou nos ringues pela primeira vez em 1953 e conquistou o cinturão entre os galos em 1960. Ele venceu sete lutas seguidas por nocaute e foi destronado pelo japonês Masahiko Harada cinco anos depois. Jofre tentou recuperar o posto de campeão, mas foi derrotado novamente pelo rival. Após três anos de inatividade, Jofre calçou as luvas e conquistou mais um título mundial, desta vez no peso-pena.

Ao longo de sua carreira profissional, Eder Jofre contabilizou 78 lutas: 75 vitórias, quatro empates e apenas duas derrotas. Dono de 50 triunfos por nocaute, o icônico pugilista pendurou as luvas em 1976.

Além da nobre arte, Eder Jofre tinha outra paixão: o futebol. Ele era torcedor do São Paulo.

Confira abaixo as cinco lições de persistência do saudoso “Galo de Ouro”: