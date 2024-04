10 dicas de Rodrigo Cavaca para melhorar seu Jiu-Jitsu hoje mesmo

Share it

Hoje resgatamos dos arquivos uma entrevista com Rodrigo Cavaca na edição #214 de GRACIEMAG. No papo, o líder da Zenith destacou dez preciosas dicas para você mudar sua mente no Jiu-Jitsu. Confira nas linhas abaixo e bons estudos.

1. Jiu-Jitsu é uma arte marcial. Pise pela primeira vez no tatame com a consciência de que você vai praticar uma arte marcial em que existe respeito, disciplina, hierarquia e, principalmente, uma filosofia de vida.

2. Controle a ansiedade. A ansiedade para aprender tem de ser controlada, pois em excesso ela pode atrapalhar o aprendizado.

3. Respeite sempre a hierarquia – seja em relação a mestre, professor, instrutor ou graduado.

4. Seja curioso. Sempre procure tirar todas as dúvidas.

5. Não fique iludido com posições avançadas, sem aprender o básico antes. Os golpes e movimentos básicos são essenciais na sua evolução.

6. Aprimore os detalhes. Preocupe-se em apreender as minúcias de cada movimento, pois são elas que vão fazer você realizar a posição com sucesso.

7. Treino não se comenta. Jamais saia falando por aí sobre os treinos que ocorreram na academia. Isso causa desconforto entre parceiros de equipe.

8. Cuide da alimentação. Mude seus hábitos alimentares, caso necessário, para melhorar seu rendimento nos treinos.

9. Não tente impressionar ninguém. Nunca treine para se mostrar para seu professor ou colegas de treino. Também não fique pensando em mudar de faixa: você está sendo avaliado todos os dias, e a graduação virá naturalmente.

10. Não desista. Nunca abandone os treinos. Um dia você será um faixa-preta. O faixa-preta é tão-somente um faixa-branca que nunca desistiu.