Thiago Gaia comemora 19 anos de carreira profissional

Brasileiro natural de Macaé, Rio de Janeiro, Thiago Gaia vive há mais de seis anos com sua esposa e filhas em San Diego, na Califórnia. Gaia é considerado desde 2018 pela USCIS (U.S Citizenship and Imigration Services) um atleta com habilidades extraordinárias em sua área de atuação.

No ano de 2005, recebeu a faixa-preta e esse era apenas o começo de uma carreira de sucesso e realizações. Em sua trajetória de atleta profissional internacional de alto rendimento, o campeão conquistou os mais importantes títulos da IBJJF: Mundial, Pan, Europeu, Sul American, USA National, Brazilian National, entre outros.

Incentivado desde o início da carreira pelo pai, seu Walter Taciano, também faixa-preta, Thiago duelou com atletas de ponta de diversas gerações, como: André Galvão, Marcus Buchecha, Roger Gracie, Leo Leite, Fabricio Werdum, Rafael dos Anjos, Leandro Lo, Ricardo Evangelista, João Gabriel, Braga Neto.

Thiago sempre esteve no alto nível e engrandeceu as equipes pelas quais passou: Nova União, GFTeam, Gracie Humaitá e The Compound.

Respeitado internacionalmente, Thiago ressalta que, sem luta, não há glória, deixando uma dica especial para os iniciantes na arte suave: “Acreditem em seus sonhos, trabalhem duro para que sejam realizados, muitos vão desacreditar vocês, não se abalem, sejam fortes e batalhem para alcançar as metas que vocês traçam”.

Gaia vem treinando intensamente para competir forte em 2024. Estão nos seus planos o Campeonato Mundial, o USA National e o New York International.