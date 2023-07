Quem são os 10 maiores competidores do Jiu-Jitsu? Perguntamos para a inteligência artificial

Share it

A equipe de GRACIEMAG recorreu ao Chat GPT e perguntou ao programa de inteligência artificial quem seriam os maiores competidores que já brilharam nos campeonatos da IBJJF, fundada nos anos 1990. Os computadores coçaram a cabeça, exploraram os sistemas e dados à disposição, e não fizeram feio. Confira os dez maiores segundo a IA e comente.

1. Roger Gracie

Roger Gracie, faixa-preta de Carlos Gracie Jr e filho de Maurição Gomes, foi o grande eleito pela inteligência artificial. Vale destacar que a IA apenas ranqueou os lutadores. Professor carioca radicado em Londres, o esguio faixa-preta de Carlos Gracie Junior fez fama como o lutador mais eficiente do esporte – no Mundial 2009, por exemplo, o “Cobertor Gracie” asfixiou todos os seus oponentes no torneio. Primeiro tri mundial absoluto, Roger ficou famoso por seu jogo clássico, preciso na defesa e mortal no ataque – seu estilo: cair por cima, passar a guarda e montar. Roger se aposentou em 2017, após estrangular o campeão Marcus Buchecha no Gracie Pro, em luta casada.

2. Marcus “Buchecha” Almeida

Dono de 13 títulos mundiais na faixa-preta, Marcus Buchecha é o atleta com mais ouros no torneio mais importante da IBJJF. Promissor desde os 19 anos, Marcus Vinicius Buchecha tornou-se o primeiro faixa-preta a vencer três vezes o absoluto consecutivamente, tornando-se hexacampeão mundial absoluto em 2019. Peso pesadíssimo com agilidade de um atleta leve, Buchecha fez de sua meia-guarda uma arapuca, capaz de frear os melhores lutadores de sua geração. A partir de um jogo completo, que alia força, explosão, técnica e muita raça, Buchecha passou a não temer nenhuma técnica dos adversários, em pé ou no chão.

3. Ronaldo “Jacaré” Souza

Ronaldo Jacaré teve uma trajetória fulminante no Jiu-Jitsu, atraindo olhares de toda a comunidade desde a faixa-roxa. Seu jogo, de derrubar, cair no cem-quilos e finalizar quem passava pela frente, chegou ao ápice nos combates épicos contra Roger Gracie, em 2002 (ainda na faixa-marrom), 2004 e 2005. A final do absoluto com Roger em 2004, em que Jacaré resistiu a um armlock e venceu a luta com o braço esquerdo deslocado, é considerada por muitos a melhor luta do Mundial de Jiu-Jitsu de todos os tempos.

4. Marcelinho Garcia

O faixa-preta de Fabio Gurgel foi um dos competidores mais implacáveis em seus tempos áureos. Marcelinho Garcia foi dominante no peso médio e seu Jiu-Jitsu plástico e finalizador o levou ao pentacampeonato mundial na faixa-preta. Marcelinho distribuiu uma série de guilhotina e mata-leões, por exemplo, para escrever seu nome na história do esporte. O professor à frente da Alliance Nova York se aposentou das competições da IBJJF na edição de 2011, após boletar o penta.

5. Xande Ribeiro

Irmão mais novo do craque Saulo Ribeiro, Xande desceu de Manaus, a capital do Amazonas, disposto a igualar os títulos do irmão. E o superou, em quantidade de ouros em Mundiais. Com uma guarda quase impassável, Xande trouxe para o tabuleiro do Jiu-Jitsu um componente tático capaz de surpreender sempre – inclusive o velho rival Roger Gracie, derrotado por ele nas finais de 2006 (Rio de Janeiro) e 2008 (Califórnia).

6. Rafael Mendes

Formador de campeões na Art of Jiu-Jitsu ao lado do irmão Guilherme nos dias de hoje, Rafael Mendes encantou a comunidade do Jiu-Jitsu ao longo de sua carreira como atleta. Detentor de seis títulos mundiais na faixa-preta, Rafael é o recordista do quesito no peso-pena. O paulista de Rio Claro varreu a categoria entre 2010 e 2016 e só não levou o ouro na edição de 2013, ao ser desbancado por Augusto “Tanquinho” Mendes. Rafael tinha um estilo indecifrável e implacável que era recheado de arapucas para os oponentes. Ele se aposentou das competições aos 27 anos, após o Mundial 2016, com a consagração do hexa.

7. Saulo Ribeiro

Faixa-preta formado por Royler Gracie, Saulo Ribeiro foi sublime no final da década de 1990 e no começo dos anos 2000. Neste período, o manauara conquistou cinco medalhas de ouro e duas de prata acumuladas nas edições do Mundial da IBJJF disputadas. Em 2002, quando conquistou o penta, Saulo se tornou na época recordista em títulos mundiais em categorias diferentes (4). O condecorado irmão de Xande ainda trilhou carreira na divisão master e colecionou medalhas de ouro entre os mais experientes.

8. Rodolfo Vieira

Garoto prodígio da GFTeam no Méier, zona norte do Rio de Janeiro, o jovem “rolo compressor” formado pelo professor Julio Cesar Pereira elevou a arte de amassar a um novo nível. Com braços de troncos e uma base em pé forte capaz de ludibriar as raspagens quase inevitáveis do rival Bernardo Faria, Rodolfo finalizou meio mundo na década de 2010. Conquistou o sonhado absoluto em 2011, em grande estilo, após final contra Bernardo. Hoje o craque do Jiu-Jitsu segue carreira firme no UFC, usando seu Jiu-Jitsu no MMA.

9. Leandro Lo

O eterno ídolo Leandro Lo era unanimidade na comunidade do Jiu-Jitsu. Campeão mundial nos pesos leve, médio, meio-pesado e absoluto, o octa no torneio mais cobiçado da IBJJF tinha um jogo solto e imprevisível, com habilidades fora da curva tanto passando quanto na guarda. Lo brilhou nos tatames pela última vez na charmosa Pirâmide, na Califórnia, em junho de 2022. Na ocasião, Lo conquistou seu oitavo título mundial na faixa-preta. Aos 33 anos, Leandro desbancou Isaque Bahiense na final do meio-pesado para faturar o ouro. Após a árdua conquista, Lo alegrou o público presente com o seu tradicional “forrozinho”.

10. Bruno Malfacine

Bruno Malfacine teve uma carreira brilhante no Jiu-Jitsu. Foi o único atleta na história da modalidade a conquistar dez títulos mundiais apenas em sua categoria. Formado por Julio Cesar Pereira na GFTeam, Malfacine, que depois migraria para a Alliance, performou em alto nível no peso-galo por mais de uma década e se firmou como o lutador mais vitorioso da divisão. O sonhado deca em Mundiais veio em 2018, após aplicar um armlock letal sobre Rodnei Barbosa.

E aí, fiel leitor? Concorda com esse ranking feito pelo Chat GPT? Comente com a gente.