Quem é o lutador americano que finalizou Nicholas Meregali no ADCC 2024

Share it

Campeão americano de wrestling, o faixa-roxa Michael Pixley já era apontado por comentaristas lá fora como o “melhor wrestling do mundo do grappling”. No ADCC, ao colidir neste sábado com Nicholas Meregali, na divisão até 99kg, ele teria de botar à prova toda sua habilidade na luta agarrada.

A dúvida antes do combate era sobre a tática do atual bicho-papão do Jiu-Jitsu com kimono. Mas Meregali decidiu se testar em pé contra Pixley, caiu mal e terminou batucando no triângulo de mão – técnica forte de Michael, que já havia usado contra Vinicius “Trator” mais cedo.

Pixley já acumula títulos no wrestling há dez anos, quando foi campeão no segundo grau. Em seguida, lutou pela universidade McKendree, do Illinois, pela qual foi campeão americano universitário da liga Naia duas vezes e uma vez da divisão 2 da NCAA.

Após se formar, passou a afiar o Jiu-Jitsu e as finalizações na escola Pedigo Submission Fighting, do professor Heath Pedigo, faixa-preta de Rodrigo Vaghi.

Em 2021, sua caminhada de sucesso começou nos circuitos da IBJJF, quando Pixley venceu o Mundial Sem Kimono, no absoluto faixa-azul.

Em 2022, ele venceu novamente no torneio, ao levar a categoria superpesado azul.

No ano seguinte, em 2023, ainda como faixa-azul, Pixley começava a subir patamares, e chegou a finalizar faixas-pretas durante a seletiva para o ADCC, atraindo atenção de comentaristas e torcedores.

Confira acima, mais uma vez, a zebra galopando nos tapetes do ADCC, e deixe seu comentário.