Prepare-se para o SJJIF Worlds 2023 no Brasil

Presidente da SJJIF, João Silva, apresenta mais um grande evento de Jiu-Jitsu para você.

Muito bacana essa ideia da SJJIF em trazer o Worlds para o Brasil este ano, evento que vai rolar nos dias 11 e 12 de novembro, na Arena da Juventude, em Deodoro, no Rio de Janeiro. Como surgiu essa ideia e quais benefícios ela oferece para a comunidade do Jiu-Jitsu?

JOÃO SILVA: Nosso evento conta com participantes do mundo todo e já teve, numa de suas maiores edições, representantes de mais de 60 países. Contudo, vários participantes não têm conseguido participar por conta do visto para os Estados Unidos, que para muitos é inviável. Por muito tempo, na assembleia da SJJIF, já se havia falado sobre a opção de expandir os eventos da SJJIF e de ter o mundial da SJJIF de forma itinerante, dando a toda comunidade do Jiu-Jitsu a oportunidade de participar no evento e de competir pelo seu título mundial.

Acredito que a decisão de trazer para o Brasil essa edição do evento é algo a ser celebrado não apenas pelo fato de ser a décima edição, mas sim por mais uma vez estarmos inovando e promovendo os valores da SJJIF de integração, jogo justo, respeito e cultura brasileira através do Jiu-Jitsu.

Eu acredito que todos os competidores brasileiros devem aproveitar o máximo dessa oportunidade única de competir pelo título mundial da SJJIF no Brasil, especialmente para competidores que pensam em viver do Jiu-Jitsu no exterior no futuro, pois um título mundial da SJJIF em uma carta imigratória pode ser a diferença na aprovação de um visto de trabalho.

Além do país que vai sediar o grande evento, quais são as outras novidades do SJJIF Worlds 2023?

Eu acredito que para todos competidores acostumados a irem para o Estados Unidos para competir essa vai ser uma oportunidade enorme de se aculturar onde o Jiu-Jitsu esportivo foi fundado e de conhecer tudo que o Rio de Janeiro tem a oferecer, como turismo, treino, competição e muito mais. Para os atletas que nunca competiram em um evento da SJJIF, acho que isso é uma oportunidade única de fazer parte da história sendo a décima edição, primeira vez no Brasil e com premiação em dinheiro, medalha que é enorme, cinturão, anel, troféu e, o mais importante, o título mundial.Este ano teremos cinturões em diversas divisões, algo inédito.

Esta é a décima edição do show, uma baita marca para a SJJIF. Quais os momentos mais memoráveis nessa trajetória? E quais as principais lições que você tirou dessas 10 edições?

Desde o começo nós trabalhamos duro para trazer algo melhor para nossa comunidade. Sendo um evento que promove a inclusão através do “Jiu-Jitsu para todos”, tendo em um evento não apenas atletas do mundo inteiro competindo para as divisões tradicionais mas também o Parajiu-jitsu, o Jiu-Jitsu de Surdos e o Jiu-Jitsu Especial, dando a oportunidade a todos da comunidade do Jiu-Jitsu competirem pelo seu título mundial. Independente de idade ou de serem elite ou amadores, o evento tem diversas divisões dando a oportunidade para todos participarem (CLIQUE AQUI e se inscreva no SJJIF Worlds 2023).

Nós passamos por diversos momentos memoráveis, tanto através de lutas excepcionais de grandes atletas da arte suave ou com momentos através das lutas adaptadas, que são sempre inspiradoras para todos e um momento mágico em nossos eventos. A maior lição eu acredito que seja o fato que sempre podemos melhorar e como no Jiu-Jitsu a vitória é sempre gratificante, porém é através da derrota que o aprendizado é mais intenso. O importante é dar o seu melhor e fazer tudo com amor, pegada, respeito e não ter medo de tentar algo novo.

E o futuro? Em que patamar vai estar o SJJIF Worlds daqui a dez edições? Quais são os principais desafios e objetivos pela frente?

Eu acredito que nos próximos dez eventos muita coisa vai mudar. Esta décima edição já é um marco que vai abrir essa nova jornada onde o mundial vai viajar todo ano de país em país, promovendo não apenas a federação mas o esporte em si. Algo que estamos bem empolgados de ver, pois nós acreditamos que nos próximos anos vamos ver um crescimento muito maior de competidores.

Quem são os craques que mais impressionaram você nessa longa trajetória do SJJIF Worlds e quais os craques que vão se destacar nesta edição de 2023?

Vimos nesses dez anos muitos campeões e vimos diversas lutas. Crianças como os irmãos Ruotolo que já ganhavam o mundial em todas as faixas de criança. Vimos lutas de faixas-pretas super empolgantes, como as da Tayane Porfírio, Lucas “Hulk” Barbosa, Keenan Cornelios, Kaynan Duarte, Jonnatas Gracie, Luiza Monteiro, Otávio Sousa, Renan Vital, Nathiely De Jesus, Dany Gerard, Kendall Reusing, Ronaldo Júnior, Kennedy Maciel e muito mais.

Bom pra falar a verdade eu nunca fui bom de adivinhar quem ganharia as edições passadas então não vou nem tentar em 2023, mas estou muito empolgado para ver os campeões dessa décima edição.